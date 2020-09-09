Akkuş Gayrimenkul projesi Alya Teras'tan kişiye özel ödeme fırsatı - Son Dakika

Akkuş Gayrimenkul'ün Lübnanlı ortağı El Khatip Group ile birlikte kurduğu BOSS4 Gayrimenkul imzası taşıyan Alya Teras, yatırımcı dostu ödeme seçenekleri ile müşterilerini bekliyor.

Akkus Gayrimenkul açıklamasına göre, Büyükdere Caddesi'nin yanı başındaki merkezi konumunun yanı sıra sunduğu üst düzey konfor ile de ciddi bir taleple karşılaşan proje, yatırımcıları yüzde 30 peşinat, 24 ay taksit ve kişiye özel ödeme avantajıyla buluşturuyor.

Gayrimenkul ve inşaat sektörünün en yenilikçi markalarından Akkuş Gayrimenkul'ün Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul İnşaat, pandemi döneminde de inşaat çalışmalarında hız kesmedi.

"Hayat Her Dakika" sloganıyla, şehrin merkezinde, yeni bir yaşam standardı sunmaya hazırlanan projede büyüklükleri 53 ila 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 129 daire ve 8 dükkan yer alıyor. Fonksiyonel özellikleriyle dikkati çeken daireler birleştirilerek 3+1 ve 4+1 büyüklüğe dönüştürülebiliyor.

Minimal yaşamlar için maksimum konfor

Verilen bilgiye göre, 4. Levent metro istasyonuna 4 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan proje; civardaki alışveriş ve iş merkezlerine ortalama 5 dakika, TEM Otoyolu'na 4 dakika, E5 Otoyolu'na 9 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 6 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 11 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Minimal yaşamlar için maksimum konfor anlayışıyla tasarlanan Alya Teras'ta yer alan dairelerin her metrekaresi, maksimum düzeyde konfor izleri taşıyor. Proje, en modern yapım teknikleri kullanılarak Mimar Hakan Saçık imzasıyla hazırlandı.

15 kattan meydana gelen projenin en üst katında, sosyal donatı alanı olarak teras yer alıyor. Yatırımcılara farklı bir dinlenme alanı sunulan terasta gökyüzü yatakları ve şömine yer alıyor.

Projede 7/24 güvenlik hizmeti de sunuluyor.

Talep, yeni bir teklif doğurdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Akkuş Gayrimenkul ve Lübnanlı El Khatip Group ortaklığıyla kurdukları BOSS4 Gayrimenkul İnşaat olarak bir yandan inşaat çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, diğer yandan sundukları ödeme kolaylıklarıyla da yatırımcılarla köprü kurduklarını belirtti.

Akkuş, şunları kaydetti:

"Ortaklığımız sayesinde çok sayıda Alya markalı projeye imza attık. Son projemiz Alya Teras'ta ise bu zamana kadar sektörde elde ettiğimiz köklü tecrübe ile Levent'te çok iddialı bir projeye giriştik. Alya Teras'taki iddiamıza yatırımcılarımız da sahip çıktı. Hem konumu hem de donanımıyla projemizi Levent'in yükselen yıldızı olarak tanımladılar. Geçtiğimiz şubat ayında talep toplamaya başladık. Pandemiye rağmen talepte hiç hız kesmedik. Son dönemde ise talep ciddi bir ivme kazandı. Buradan yola çıkarak, yatırımcılarımıza çok cazip bir teklif sunarak onları yüzde 30 peşinat, 24 ay taksit ve kişiye özel ödeme avantajıyla buluşturuyoruz."

Kalabalık ve çekirdek ailelere özel fonksiyonel daireler

Abdülkadir Akkuş, yatırımcılardan aldıkları taleplerin; Alya Teras'ın konumu, donanımı, konsepti ve sağladığı yüksek katma değerle sektörde örnekle gösterilen bir proje olduğunu gösterdiğini belirtti.

Levent'in, İstanbul'un en çok değerlenen bölgelerinden biri olması nedeniyle bir inşaat projesi için en doğru lokasyonlardan biri olduğunu aktaran Akkuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyükdere Caddesi'nin yanı başında konumlandırdığımız projemizin merkezi konumunu; üst düzey donanım, konfor ve yüksek katma değerle işleyerek projemizi daha da avantajlı hale getirdik. 1 dönüm arazi üzerinde, 15 katta, 129 daire ve 8 dükkandan oluşan projemiz, 53 ila 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 daire seçeneklerine sahip bulunuyor. Fonksiyonel özelliklere sahip dairelerimiz istenildiği takdirde birleştirilerek 3+1 ve 4+1 büyüklüğe dönüştürülebiliyor. Dolayısıyla projemizde kalabalık ailelere de, çekirdek ailelere de yer var. Projemizin en üst katında sosyal donatı alanı olarak tasarladığımız terasımızda lüks ve konforu buluşturuyoruz. Eylül 2021'de teslimlere başlayacağız."