Akkuş'ta kar festivali; davul- zurna ve tulum eşliğinde oynadılar - Son Dakika
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Akkuş'ta kar festivali; davul- zurna ve tulum eşliğinde oynadılar

6 saat önce

ORDU'nun yüksek rakımlı ilçelerinden Akkuş'ta düzenlenen Argan Yaylası Kar Festivali'ne katılanlar kızaklarla kayıp, kar üzerinde davul- zurna ve tulum eşliğinde horon tepip, halay çektiler, ellik ve yöresel oyunlar oynadılar.

Akkuş'ta kar festivali; davul- zurna ve tulum eşliğinde oynadılar, System.String[]

ORDU'nun yüksek rakımlı ilçelerinden Akkuş'ta düzenlenen Argan Yaylası Kar Festivali'ne katılanlar kızaklarla kayıp, kar üzerinde davul- zurna ve tulum eşliğinde horon tepip, halay çektiler, ellik ve yöresel oyunlar oynadılar.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Argan Yaylası Kar Festivali, yoğun bir katılımla gerçekleşti. İlçenin 1600 rakımlı yaylasında kızak ve kayaklarıyla doyasıya eğlenen vatandaşlar, eksi 15 dereceye aldırış etmeden kar üzerinde davul-zurna ve tulum eşliğinde horon tepti, halay çekip, ellik ve yöresel oyunlar oynadılar. Ayrıca katılımcılara sıcak içecekler ikram edildi. Argan Yaylası'nın Ordu'da doğa turizmi anlamında önemli noktalardan bir tanesi olduğunu dile getiren Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Argan Yaylamızda önemli günlerden bir tanesi daha yaşıyoruz. Akkuşumuzda 3'üncüsünü düzenlediğimiz Argan Yaylası Kar Festivalimizde tüm Akkuşlu hemşerilerimiz gönlünce eğleniyor. Festivalimize ilçemizin dışında Ünye ve Niksar'dan da ciddi katılımlar var. İnsanlarımız aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde geldiler ve yaylamızda gönlünce eğleniyorlar. Akkuşumuzun 12 ay turizme açılması adına, kış turizmi adına da Argan Yaylamız önemli noktalardan bir tanesi. Akkuşumuz umuyoruz ki doğal güzellikleriyle ilerleyen yıllarda Ordumuzun gözde yerlerinden bir tanesi olacaktır.Kış turizmini Ordu'da canlandırmak adına Akkuş Argan Yaylası'nda her hafta sonu kar etkinliği yapılacağı belirtildi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:47 Kaynak: DHA
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