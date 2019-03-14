Akkuyu'da 1'inci Güç Ünitesinin Temel Plakasının Beton Dökme Çalışmaları Tamamlandı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde Rusya Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından inşası devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'ye ait 1'inci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde Rusya Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından inşası devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'ye ait 1'inci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı.



Temel plakasının yapımında 17 bin metreküpten fazla kendiliğinden yerleşen beton kullanıldı. Bu beton türü, bileşimin güvenirliğini ve homojenliğini koruyarak kendi ağırlığı altında yayılıp sıkışma özelliğiyle dikkat çekiyor. Birinci güç ünitesi çalışmalarının bir sonraki aşamasında, reaktör binasının iç ve dış duvarlarının inşası gerçekleşecek. Eşzamanlı olarak, yardımcı reaktör binası ve yedek kontrol noktası binasının inşasına yönelik beton temelleri çalışmaları da devam ediyor. Bu yıl, saha topoloji hazırlık çalışmalarını tamamlanması hedefleniyor. Bugün itibariyle sahanın yaklaşık olarak yüzde 70'i hazır durumda ve geri kalan yüzde 30'luk kısım bu yılın sonuna kadar hazır hale gelecek.



Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "Akkuyu NGS'nin inşasında kullanılan tüm teknolojik süreçlerde olduğu gibi, 1'inci güç ünitesinin temel plakası beton dökme işlemi de, global nükleer enerji topluluğunca belirlenen güncel gereksinimler, UAEA güvenlik standartları ile Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli uluslararası ve ulusal gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında 2'inci güç ünitesi inşaat lisansını almayı planlıyoruz. Sonrasında temel plakası beton dökme çalışmaları başlatılacaktır. Çalışmalar, birinci ünitede aynı aşamada kazanılan deneyimlere dayanılarak gerçekleştirilecektir" diye konuştu.



- Mersin

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