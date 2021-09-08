AKKUYU'DAN ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL - Son Dakika

MERSİN'de inşası devam eden Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle çocuklara yönelik festival düzenlendi.

Gülnar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan festival, Akkuyu NGS şantiyesine en yakın yerleşim yeri olan Büyükeceli Mahallesi'deki ilkokul ve ortaokul ile Gülnar ilçe merkezindeki Yüzüncü Yıl ve Cumhuriyet ilköğretim okullarında düzenlenirken çocuklar profesyonel animasyon ekiplerinin organize ettiği çeşitli oyunlar ve yarışmalarda eğlenceli anlar yaşadı.

Özellikle sabun köpüğü gösterisi ve kukla gösterisi çocukların ilgi odağı oldu. Çocuklar düzenlenen atölyelerde kum boyama, origami ve el sanatları ile tanıştılar. Etkinlikler sırasında katılımcılara elma şekeri, patlamış mısır ve simit ikram edildi.

Gülnar ilçesinde Yüzüncü Yıl Okulu öğrencileri için düzenlenen etkinliğe Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim ve Akkuyu Nükleer A.Ş İletişim Direktörü Kiyra J. Staples katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Bayraklı, "Tüm okul öğrencilerini yeni eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Firmanın eğitim öğretim yılının ilk gününü çocuklara gerçek bir bayram gibi yaşattığı için bölgemizdeki öğretmen ve okul müdürlerinin yanı sıra özellikle Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Bölgesel İletişim Departmanı Eksperi Eyüp Lütfi Sarıcı, "Gülnar ilçemizde bölge nüfusuna uzun yıllar hizmet edecek bir nükleer santral inşa ediliyor. İstasyon yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlayacak ve projenin diğer sektörlerde yaratacağı istihdam sayısı on binleri bulacak. Bu, NGS inşaatı alanında neredeyse otuz bin kişilik nüfusa sahip bir şehrin büyüyeceği ve geleceğin mühendisleri, öğretmenleri, doktorları olarak geniş istihdam fırsatlarına sahip olacağınız anlamına gelir" dedi.

Özel bilgilendirme stantlarının kurulduğu üç okulda da, Akkuyu Nükleer A.Ş. İletişim Müdürlüğü çalışanları çocuklarla eğlenceli vakit geçirerek onlara nükleer enerjiyi anlattı, broşür ve hediyelik eşya dağıttı.

Nükleer güç santralinin kurulacağı bölgenin sosyal hayatına da büyük katkılarda bulunan Akkuyu Nükleer A.Ş. düzenli olarak bağışta bulunuyor ve çevresel girişimlerinde yer alarak yerel halk için sanat, spor ve eğlence etkinlikleri düzenliyor.