Son Dakika Haberleri: Akkuyu ile TEİAŞ arasında iletim sistemi bağlantı anlaşması
Son Dakika Güncel Akkuyu ile TEİAŞ arasında iletim sistemi bağlantı anlaşması - Son Dakika

Akkuyu ile TEİAŞ arasında iletim sistemi bağlantı anlaşması

7 saat önce

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) arasında elektrik iletim sistemine bağlantı anlaşması imzalandı.

Akkuyu ile TEİAŞ arasında iletim sistemi bağlantı anlaşması, System.String[]

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) arasında elektrik iletim sistemine bağlantı anlaşması imzalandı.

Anlaşmayla, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (Akkuyu NGS) sisteme bağlanmasını sağlayacak 6 yüksek gerilim hattına sahip elektrik iletim sisteminin kurulmasına ilişkin kapsamlı çalışmalara başlanacak. Akkuyu NGS, anlaşma kapsamında Türkiye'nin ortak elektrik iletim sistemiyle 6 trafo merkezi üzerinden bütünleşecek. Akkuyu NGS tarafından üretilecek elektrik enerjisi, 400 kV güce sahip iletim hatları üzerinden trafo merkezlerine iletilecek. Toplam uzunluğu bin kilometreyi aşacak olan yüksek gerilim hatlarının inşasıyla Türkiye'nin en güçlü ve çok dallı elektrik iletim sistemi kurulmuş olacak.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, bu anlaşmayla Türkiye'nin birkaç yıl içerisinde kesintisiz olarak ve büyük miktarda elektrik enerjisi üretecek ilk nükleer güç santralini kendi sistemine bağlayacağını belirterek, "İmzalanan bu anlaşma, Türkiye'deki enerji altyapısının Akkuyu NGS ile bütünleşmesi ve üretilecek elektrik enerjisini tüketicilere iletmeye hazır olacağının da garantisidir. Harici bir elektrik sistemiyle uyumluluk parametrelerine uygun hale getirilmesi, nükleer güç santrali işletmesinde güvenilirliğin ve emniyetin sağlanmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle anlaşmanın imzalanması, kuşkusuz Akkuyu NGS projesinin en önemli aşamalarından birisi olarak kabul edilebilir" dedi.

Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde imzalanan bağlantı anlaşmasıyla Akkuyu NGS'nin bağlantısı için gereken tüm hatların inşaatı ve bakımı TEİAŞ tarafından yapılacak.


Türkiye, Akkuyu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var
Türkiye Altın Marka Ödülleri yatırımcıları buluşturuyor! 1 milyonluk yatırım için geliyorlar Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 23:45:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akkuyu ile TEİAŞ arasında iletim sistemi bağlantı anlaşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]