Akkuyu NGS, 7 yılda 100 bin kişiyi bilgilendirdi

– MERSİN'de inşası devam eden Türkiye
'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu
NGS'nin Toplum Bilgilendirme Merkezi, 7 yılda yaklaşık 100 bin kişiyi bilgilendirdi.
Akkuyu Nükleer Mersin
Toplum Bilgilendirme Merkezi, bu eğitim yılının bilançosunu çıkardı. 7 yılda Bilgilendirme Merkezi'nin etkinliklerine yaklaşık 100 bin kişi katıldı.
Merkez, 2012 yılında Türkiye Cumhuriyeti
ve Rusya Federasyonu
tarafından nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına yönelik işbirliğinin bir parçası olarak kuruldu. Bilgilendirme Merkezi, halkla doğrudan diyalog kurmayı ve nükleer enerji, nükleer teknolojiler hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. Merkez, bölge halkından gelen sorulara objektif cevaplar üreterek çok yönlü bir iletişim ve bilgi edinme platformu görevi görüyor.
NÜKLEER ENERJİ ANLATILIYOR
Ziyaretçilere genel olarak nükleer endüstrisinin tarihi ve gelişimi, nükleer enerji ve fizik alanındaki kazanımlar hakkında bilgi verilen merkezde, nükleer santrallerin nasıl çalıştığı, santralde hangi güvenlik önlemlerinin alındığı, nükleer santrallerin neden gerekli olduğu, NGS'lerin inşa edildikleri ve işletildikleri bölgelerin kalkınmasında ne gibi katkılar sağladıkları anlatılıyor.
3 BOYUTLU MAKETLE TANITILIYOR
Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi Başkanı Eyyup Lütfi Sarıcı, nükleer güç santralinin çalışma prensipleri hakkında konuştu. Sarıcı şunları söyledi: "Nükleer güç santrali 3 boyutlu maketler ile tanıtılıyor. Merkezimizde, yerel yönetim temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile eğitim etkinlikleri, konferanslar, seminerler ve yuvarlak masa toplantıları da düzenliyoruz. Merkez ayrıca ilçelerde yaşayanlarla bir araya gelerek, nükleer santrallerin anlatıldığı ve insanlara soru sorma fırsatı verildiği pek çok yerde konferanslar düzenliyor. Çalışmalarımızın prensibi açıklıktır, etkinliklerimizde herkes soru sorabilir, tam ve objektif bir cevap alabilir. Merkeze her kesimden ve her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyoruz. Tüm bu süre zarfında merkez sadece Türkiye vatandaşlarını değil aynı zamanda İngiltere
, Çek Cumhuriyeti
, Fas
ve Kenya
'dan gelen misafirleri de ağırladı."
AMACIMIZ HALKI DOĞRU BİLGİLENDİRMEK
Sarıcı, merkezin, herkesin nükleer enerji hakkında bilgi edinebileceği önemli bir yer olduğunu ifade ederek, "Merkezi ziyaret ettikten sonra insanlar, nükleer santraller ve nükleer teknolojiler hakkında birçok yeni bilgi öğreniyor ve nükleer santrallere karşı olan tutumları olumlu yönde değişiyor. Amacımız, NGS'lere yönelik olarak kamuoyunda yanlış bir şekilde oluşturulmaya çalışılan olumsuz tepkileri gidermek ve halkı doğru bilgilendirmektir" dedi.
- Mersin