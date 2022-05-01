Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip - Son Dakika
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Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip

01.05.2022 16:08

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirerek klip çekti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirerek klip çekti.

Akkuyu Nükleer AŞ açıklamasına göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahası ile Akkuyu Nükleer AŞ'nin Moskova temsilciliğinde çekilen klipte, "Hayat Bayram Olsa" şarkısı seslendirdi.

Akkuyu NGS'nin 170'ten fazla çalışanının yanı sıra çocuklarının da rol aldığı klipte, Rus çalışanlar da şarkıyı Türkçe söyledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS sahasında işini severek yapan en iyi uzmanların çalıştığını aktardı.

Zoteeva, "Ekibimiz, çok uluslu bir ekip. Hepimiz nükleer santral sahasının yakınında yaşıyoruz. Bu şarkıyla Türkiye'ye, kültürüne, tarihine, geleneklerine, diline olan sevgimizi, aynı zamanda yerel halka olan saygımızı dile getirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu güzel, bereketli topraklara refah ve mutluluk diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip
Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip
Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip
Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip
Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip

YORUMLAR
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Akkuyu NGS çalışanları 1 Mayıs'ı 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı ile kutladı Akkuyu NGS çalışanları 1 Mayıs'ı 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı ile kutladı Gaziemir'de 1 Mayıs'a Özel Çalışma Gaziemir'de 1 Mayıs'a Özel Çalışma

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip - Son Dakika
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