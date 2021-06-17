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Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

17.06.2021 22:45

Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında görev yapan tüm çalışanların Covid-19'a karşı toplu olarak aşılanmasına ilişkin süreç başlatıldı.

Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında görev yapan tüm çalışanların Covid-19'a karşı toplu olarak aşılanmasına ilişkin süreç başlatıldı.

Aşılama, inşaat sahasında bulunan, aşıların saklandığı özel soğutucu odalar da dahil olmak üzere, gerekli tüm malzeme ve ekipmanlarla donatılmış olan sertifikalı sağlık biriminde yapılıyor. Çalışmalar kapsamında, aşı olmak isteyen tüm personel tek tek aşılanıyor. Bu amaçla, nükleer santralin şantiyesindeki sağlık ofisinde mesai saatleri boyunca bir sağlık ekibi görev yapıyor.

Aşılama çalışmalarının ilk aşaması daha önce sahada gerçekleştirilmiş, Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından birinci aşılama dalgası için bin 200 doz, iki bileşenli Sputnik V aşısı satın alınmıştı. İlk aşamada 600 Rus vatandaşı aşılanırken, aşı çalışmalarının ikinci dalgası ise halen sahada devam ediyor. NGS inşaat sahasına ayrıca, isteyen tüm Rus çalışanların ve onların ailelerinin aşılanmasını sağlayacak bin 620 dozdan oluşan bir parti aşı daha ulaştı. Akkuyu NGS sahasındaki aşılama çalışmalarını, Rusya'dan gelen ve Rus aşısını uygulama teknolojisiyle ilgili eğitimden geçen nitelikli doktorlardan oluşan ekip yürütüyor.

Türk vatandaşı olan çalışanların aşılanmasına ilişkin çalışmalar ise mayıs ayında başlatılmış olup, çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen öncelik kriterlerine göre santral sahasına en yakın sağlık kuruluşlarında planlanan şekilde yürütülüyor. Akkuyu Nükleer A.Ş., ilk olarak aşı yaptırmak isteyen Türk çalışanların listelerini oluşturmuş ve bu listeleri Sağlık Bakanlığına teslim etmişti. Bakanlık tarafından, ortak resmi elektronik sistem üzerinden aşı olmak isteyenlere aşılamanın yapılacağı tarih ve saatle ilgili randevu bilgileri gönderilmişti. Türk çalışanlar bakanlığın önerisi doğrultusunda, Çin Corona Vac ve Alman Pfizer/BioNTech olmak üzere iki aşı arasında seçim yapabiliyor. Ayrıca 16 Haziran 2021 tarihi itibariyle vatandaşlıktan bağımsız olarak projenin tüm çalışanlarının toplu aşılaması da başlatıldı. Nükleer santralin şantiyesindeki sağlık ofisinde mesai saatleri boyunca dileyen herkese aşı yapan bir doktor ekibi görev yapıyor.

Tedbirler üst seviyede

Akkuyu NGS inşaat sahasında, pandeminin başından bu yana gerekli tüm önlemlere uyularak artırılmış doktor kontrolü uygulaması sürdürülüyor. Salgınla mücadele kapsamında ayrıca personel de düzenli olarak Covid-19 testlerine tabi tutuluyor. Tüm çalışanlara kişisel koruyucu donanımların verildiği ve her gün ateşlerinin ölçüldüğü sahada, ortak kullanım alanları ve üretim tesisleri de dezenfektan dispenserleriyle donatılmış durumda. Sahada ayrıca yurtların ve ofis alanlarının dezenfeksiyonu da düzenli olarak yapılıyor ve toplu etkinliklerin yapılmasına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.

"Güvenlik kültürümüzün bir parçası"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü olan ve aynı zamanda da Koronavirüsle Mücadele Operasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Aleksei Frolov, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşasında çalışanların aşılanmasını şu sözlerle yorumladı; "Akkuyu Nükleer A.Ş., NGS inşaat projesinde görev alan çalışanların sağlığının korunmasına çok sorumlu bir şekilde yaklaşıyor. Bu, güvenlik kültürümüzün de ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışanların toplu aşılamasına yönelik hazırlıklara bu yılın başında başladık. Öncelikle aşı olmak isteyenlerin listeleri oluşturuldu, gerekli sayıda aşı sipariş edildi ve aşılama noktasında gerekli hazırlıklar yapıldı. Türkiye'nin ilgili resmi kurumları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, bize paha biçilemez bir destek veriyor ve onların desteğiyle projedeki Türk çalışanların aşılaması da süratle devam ediyor.

Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Koronavirüs, Türkiye, Nükleer, Akkuyu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Akkuyu NGS'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika


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