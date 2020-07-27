Akkuyu NGS'de bir adım daha tamamlandı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da çalışmalar son hızla devam ediyor. Santralin buhar türbinine monte edilecek kondensere ait gömülü parçaların bir bölümünün üretimi tamamlanarak Türkiye'ye gönderildi.

Rosatom'un Mühendislik Bölümü Atomenergomash ve General Electric'in ortak girişimi olan AAEM LLC'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için tasarladığı ekipman, Rosatom'un makine yapımı bölümü ve Atomenergomash'in bir şirketi olan ZIO-Podolsk PJSC'de üretilerek Türkiye'ye gönderildi. Gerçekleşen bu sevkiyat, Akkuyu NGS için 'buhar türbini paketinin ekipman temini projesi' kapsamında AAEM'nin gerçekleştirdiği ilk sevkiyat oldu. Yaklaşık 17,5 ton ağırlığındaki ekipman, 20'den fazla özel parçadan oluşuyor. Kondenserin tamamı ise 700'den fazla parçaya sahip.

Kondenser sayesinde türbinden çıkan basınç ve sıcaklığı azaltılmış buhar yoğunlaştırılarak suya dönüştürülüyor. Buharın suya dönüştürülmesiyle depolama işlemi daha kolay bir hale gelmiş oluyor. Kondenserin buharı suya dönüştürme işlemini daha güvenli bir şekilde yapabilmesinde ise üretimi tamamlanan parçalar önemli bir rol oynuyor.

TÜM ŞİRKETLER ORTAKLAŞA ÇALIŞIYOR

Çalışma kapsamında AAEM uzmanları güç hesaplamaları ve 3D modelleme yaparak temel tasarım belgelerini de yayınladı. Uzmanlar, imalat sırasında gerekli tüm denetimleri de başarıyla gerçekleştirdiler. AAEM ve ZIO-Podolsk şirketleri, Akkuyu NGS için ayrıca hava gidericiler, nem ayırıcı yeniden ısıtıcılar ile düşük ve yüksek basınçlı ısıtıcılar da üretecek.

AAEM ortak girişim şirketi, 2007 yılında General Electric'in (GE) Arabelle buhar türbini teknolojisini kullanarak Rus tasarımlı geleneksel NGS adalarını donatmak için kuruldu. Şirket, 2017 yılından bu yana, Akkuyu NGS'nin türbin adası için buhar türbin paketinin ekipman tedarik projesini gerçekleştiriyor.

Türbin adası için buhar türbini tesisinin ana ekipmanı, yarı hızlı Arabelle buhar türbini, dört kutuplu GIGATOP turbo jeneratörü ve kondenser vakum sistemi ekipmanı da dahil olmak üzere GE Steam Power tarafından üretilecek. Pompalar, ısı alışverişi ve diğer yardımcı ekipmanlar, Atomenergomash şirketleri olan ZiO-Podolsk, CKBM, Ganz, ARAKO, ATM ve CNIITMASH NPO tarafından üretilecek. AAEM tarafından tasarlanan türbin ada sistemleri ise bir bütün olarak ünite çalışmasının maksimum verimliliğini, güvenilirliğini ve güvenliğini sağlayacak.

TAMAMLANDIĞINDA 35 MİLYAR KWH ELEKTRİK ÜRETECEK

Akkuyu NGS projesi, en yüksek güvenlik standartlarına uyan 3+ nesil Rus VVER-1200 reaktör tesisleri ile donatılmış dört güç ünitesinden oluşuyor. Her NGS ünitesinin elektrik gücü 1200 MW olacak. Santral tam kapasiteye ulaştığında yıllık ortalama 35 milyar kWh elektrik üretecek.

(İHA)