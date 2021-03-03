Akkuyu NGS'de çalışan genç Türk mühendisler ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyor - Son Dakika

Akkuyu NGS'de çalışan genç Türk mühendisler ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyor

03.03.2021 10:43
Akkuyu NGS'de çalışan genç Türk mühendisler ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyor, System.String[]

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Türk mühendisler, nükleer enerji alanında ülkelerine hizmet edecek projenin yapımında görev almanın mutluluğunu yaşıyor.

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Türk mühendisler, nükleer enerji alanında ülkelerine hizmet edecek projenin yapımında görev almanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu NGS'de görev yapan genç Türk mühendisler, çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Nükleer Güvenlik Birimi Fiziksel Hesaplamalar Başuzmanı Abdullah Safa Duman, gazetede gördüğü haber üzerine Akkuyu NGS'ye başvurduğunu söyledi.

Başvuru sonrasında zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini aktaran Duman, "Eğitim süreci öncesi de zorluydu. 2011'de 9 bin aday arasından belirli yazılı ve sözlü sınavlar sonrasında 50 kişi seçildi. Daha sonra Rusya'da bir yıl hazırlık eğitimi aldık. Ardından 5,5 yıl lisans ve yüksek lisans eğitimi aldık." diye konuştu.

Duman, eğitim sürecinde nükleer yakıtlar alanıyla ilgilendiğini ve şu anda da santralde bu bölümde çalıştığını anlattı.

Nükleer enerji alanında Türkiye'ye katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Duman, şöyle devam etti:

"Bu projenin, hem ülkenin nükleer amacına ulaşabilmesi hem de teknolojik alanların geliştirilmesine önemli katkısı oldu. Kendi alanımda daha da profesyonel olup ülkemizi dünya çapında temsil etmek istiyorum. Akkuyu NGS'de de çalışmak bizim için önemli. Ülkemizin nükleer rüyasını gerçekleştiriyor olmak tarif edilemez bir gurur. İlk ünitemizin 2023'te tamamlanması planlanıyor, biz de o zamanki çalışmaya yönelik kendi altyapımızı hazırlıyoruz. Gerekli ekipmanları sipariş ediyoruz, kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız programları geliştirmeye çalışıyoruz."

"İlk hedefim nükleer enerji alanında ülkemin gelişmesi için çalışmalar yapmak"

Nükleer Malzeme Muhasebe ve Kontrol Başuzmanı Ebru Adıgüzel de bu alanda eğitim aldığını, yaklaşık bir yılda ileri derecede Rusça öğrendiğini dile getirdi.

Adıgüzel, nükleer enerjinin sürdürülebilirliği ve kesintisizliği açısından tüm dünyada gerekli en temiz enerji kaynağı olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında, küçük bir alanda çok yüksek derecede enerji elde edebilirsiniz. Evler, hastaneler ve altyapılar her zaman kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyar. Bunu da en iyi sağlayacak nükleer enerjidir. Şu an buradaki ilk beton atımını hatırlıyorum. Büyük heyecan duymuştuk. Akkuyu NGS'de çalışmak gurur verici. Halkımız da büyük heyecan içerisinde. Onları doğru bilgilendirdiğimiz için şu an korkusuzlar, çok istekliler. İnsanları doğru kaynaklardan doğru bilgiler vererek bilinçlendireceğimize inanıyorum. Çalıştığım departmanda kariyer basamaklarını atladıktan sonra Türkiye'de bilgilerimi, tecrübelerimi herhangi bir üniversitede nükleer alanını öğrencilere aktarmak istiyorum. İlk hedefim bu alanda ülkemin gelişmesi için çalışmalar yapmak. Daha sonra ise Uluslararası Atom Enerji Kurumunda nükleer güvenlik departmanında çalışmayı hedefliyorum."

Nükleer, Enerji, Akkuyu, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'de çalışan genç Türk mühendisler ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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