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Akkuyu NGS'de ilk reaktör kabının kurulumu yapıldı - Son Dakika

Akkuyu NGS'de ilk reaktör kabının kurulumu yapıldı

01.06.2021 13:26
Akkuyu NGS'de ilk reaktör kabının kurulumu yapıldı, System.String[]

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında, ana ekipmanın montajıyla ilgili ana aşamalardan biri olan 1'inci güç ünitesine ait reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında, ana ekipmanın montajıyla ilgili ana aşamalardan biri olan 1'inci güç ünitesine ait reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı.

1'inci güç ünitesinde daha önce de kor tutucunun montajı tamamlanmış, destekleyici ve taşıyıcı kirişlere beton dökme işlemi yapılmış ve reaktör kabının silindirik kısmının kuru zırhlama ve ısı yalıtımı işleri bitirilmişti. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanmasından hemen önce ise kabın ana ağırlık yükünü taşıyan bir destekleyici halka monte edildi. Bu montaj işlemi, reaktör kabını 1'inci güç ünitesinin yarıçapı içine taşımak için saha yollarının özel bir şekilde hazırlanmasını gerektirdi. Güzergah boyunca uzanan yollarda bu amaçla dolgu ve düzleme işlemleri gerçekleştirildi. Reaktör kabını taşıyan özel tekerlekli platform, bu işlemlerin ardından geçici depolama alanından 1'inci güç ünitesinin inşaat alanına kadar olan yolu sorunsuz bir şekilde geçti.

330 tonluk bir ağırlığa, 4.5 metrelik çapa ve 12 metrelik yüksekliğe sahip olan reaktör kabı, bu yolun aşılmasının ardından 3 bin tona kadar kaldırma kapasitesine sahip Liebherr LR 13000 tipi mobil paletli vinç kullanılarak yatay konumdan dikey konuma getirildi. Ekipman dikey konuma getirildikten sonra reaktör bölmesinin üzerine kaldırılarak reaktör şaftındaki yerine yerleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, "Birinci güç ünitesinin reaktör kabının montajı, bu yıl sahada gerçekleşen çalışmaların en önemlilerinden biri. Üzerinde reaktör kabı kurulumu yapılan destekleyici halkanın montajı 21 Nisan'da yapılmıştı. Bu, kabı sabitlemek ve yüklere maruz kaldığında yatay ve dikey hareketlerini önlemek için tasarlanan reaktör tesisi konstrüksiyonunun bir elemanıdır. Reaktör kabı, artık tasarlanan konumuna getirildi. Montaj ekibinin ve kaldırma ekipmanı operatörlerinin kusursuz çalışmasına dikkat çekmek istiyorum. Kabın montajı adeta bir cerrah hassasiyeti gerektirir, çünkü izin verilen azami yatay sapma milimetrenin onda birini geçmez. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanması, reaktör şaftının yapımıyla ilgili işlere devam etmemize imkan sunacak" dedi.

Montaj işleminin yapılmasına ilişkin süreç, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun yanı sıra (NDK), bağımsız bir yapı denetim kuruluşu olan Fransız mühendislik grubu Assystem, Akkuyu NGS'deki reaktör tesisinin tasarımcısı olan OKB 'Gidropress' ve reaktör basınç kabının üreticisi olan AEM-Technology şirketinin temsilcileri tarafından denetlendi.

Reaktör kabının montajı, reaktör binasının silindirik kısmının açık üst kısmından kurulum yapılmasını öngören 'Open Top' teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildi. VVER-1200 reaktörlü Leningrad NGS-2'nin güç ünitelerinin inşası da dahil olmak üzere Çin, Japonya, Bulgaristan ve Rusya'daki nükleer santrallerin yapımına ilişkin birçok projede kendini başarıyla kanıtlamış olan bu teknoloji, inşaat ve montaj işlemlerini aynı anda en uygun şekilde yapma ve zeminlere beton dökme işlemi tamamlanmadan ekipman ve boru hatlarının montajına başlama imkanı sunuyor. Akkuyu NGS güç ünitelerinde buhar jeneratörlerinin, basınç kompansatörlerinin, ana sirkülasyon pompalarının ve reaktör binalarındaki diğer ana teknolojik ekipmanın montajının da 'Open Top' teknolojisi kullanılarak yapılması planlanıyor.

Akkuyu NGS sahası çalışanları, reaktör kabının montajından sonra reaktör şaftına beton dökmeye devam edecek. Çalışanlar ayrıca, ana sirkülasyon boru hattının bileşenleri ve buhar jeneratörleri için destekleri de kuracak. Buhar üreteçlerinin ve ana sirkülasyon pompalama ünitesinin kaplarının montajından sonra, NGS'nin birinci çevriminin ana ekipmanını birleştiren ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlerine başlanabilecek.

1'inci güç ünitesinin reaktör kabı, Akkuyu NGS inşaat sahasına Kasım 2020'de deniz yoluyla ulaştırılmıştı. - MERSİN

Akkuyu NGS'de ilk reaktör kabının kurulumu yapıldı
Akkuyu NGS'de ilk reaktör kabının kurulumu yapıldı

Nükleer Güç, Nükleer, İnşaat, Akkuyu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'de ilk reaktör kabının kurulumu yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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