Akkuyu NGS'de ilk ünitenin reaktör basınç kazanı kaynağı tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'de ilk ünitenin reaktör basınç kazanı kaynağı tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

Akkuyu NGS'de ilk ünitenin reaktör basınç kazanı kaynağı tamamlandı

9 dakika önce

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kazanının kaynak işlemi sona erdi.

Akkuyu NGS'de ilk ünitenin reaktör basınç kazanı kaynağı tamamlandı, System.String[]

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kazanının kaynak işlemi sona erdi. Kazanın üst ve alt kısımlarının yapımı tamamlandıktan sonra uzmanlar, bu iki parçayı kaynakla birleştirerek Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin nükleer ekipman üretimindeki kilit aşamayı tamamladı.


Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash Şirketi, söz konusu işlemin, şirket bünyesindeki AEM-Technology AŞ'nin Rusya'nın Volgodonsk şehrindeki Atommash tesisinde gerçekleştiğini belirtti. Birinci derece güvenlik ekipmanı olan, dikey silindirik gövdeye ve eliptik tabana sahip bir tank olan reaktör, içinde 'kor'u ve iç kısımdaki ekipmanları muhafaza ediyor.


Kaynak 10 günde tamamlandı


Reaktör basınç kazanının kaynak işlemiyle birleştirilmesi, kaynak yapılan bölgenin sürekli 150-300 derece ısıya tabii tutulması sağlanarak 10 günde tamamlandı. 320 ton ağırlığındaki reaktör basınç kazanı, kaynak işlemini takiben vinç yardımıyla fırına yerleştirildi. Bu bölümde iki gün boyunca ısıl işleme tabi tutulacak kazan, bu işlemin ardından uzmanlar tarafından radyografik muayene dahil olmak üzere kaynak işleminin kontrolünden geçecek.


Atomenergomash A.Ş., Akkuyu NGS'nin tüm dört ünitesinin reaktör tesisi ekipmanı ve türbin adasının tek üreticisi. Şirketin imalat kurumları, nükleer santrallerin çalışma ömrü boyunca güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak reaktörler, buhar jeneratörleri, pompalama, ısı alışverişi ve diğer ekipmanlarını üretiyor. Şirket, Hindistan, Bangladeş, Çin, Rusya ve diğer ülkelerde üretilen NGS'ler için de reaktör ekipmanları üretiyor. - MERSİN

Ankara Ticaret Odası, Akkuyu, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
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