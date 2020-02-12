Akkuyu NGS'de ilk ünitenin reaktör kabının kaynağı tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'de ilk ünitenin reaktör kabının kaynağı tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

Akkuyu NGS'de ilk ünitenin reaktör kabının kaynağı tamamlandı

6 saat önce

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kabının kaynak işleminin tamamlandığı bildirildi.

Akkuyu NGS'de ilk ünitenin reaktör kabının kaynağı tamamlandı, System.String[]

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kabının kaynak işleminin tamamlandığı bildirildi.

Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash AŞ'den yapılan açıklamada, söz konusu işlemin, şirket bünyesindeki AEM-technology AŞ'nin Rusya'nın Volgodonsk şehrindeki şubesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Şirket, kaynak işlemiyle birlikte Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi için nükleer ekipman üretiminde kilit aşamayı tamamlamış oldu.

Reaktör basınç kabının kaynak yoluyla birleştirilme işlemi 10 gün sürdü. Kaynak işlemini takiben vinç yardımıyla fırına yerleştirilen 320 ton ağırlığındaki reaktör basınç kabı, 2 gün boyunca ısıl işleme tabi tutulacak.

Isıl işlemin ardından kaynak dikişleri ve radyografik muayene de dahil olmak üzere tüm kontrol işlemleri uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Türkiye, Akkuyu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emeklilerden 36 TL'lik aidat kesintisi yapıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı
Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak

Son Dakika Haberleri
20:55 Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:57:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akkuyu NGS'de ilk ünitenin reaktör kabının kaynağı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]