Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde oluşan hasar gideriliyor - Son Dakika

Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde oluşan hasar gideriliyor

20.01.2021 18:49

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucu çevredeki evlerde oluşan hasar gideriliyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucu çevredeki evlerde oluşan hasar gideriliyor.

Büyükeceli Mahallesi'nde, patlatma sırasında zarar gören evlerde hasar tespit çalışması gün içerisinde sürdürüldü. Planlı patlatma nedeniyle evlerin kırılan camları yenisiyle değiştirildi.

Ekiplerin çalışmasının devam edeceği öğrenildi.

Mersin Valiliğinden dün yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'de inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde oluşan hasar gideriliyor
Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde oluşan hasar gideriliyor
Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde oluşan hasar gideriliyor
Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde oluşan hasar gideriliyor

Nükleer Güç, Büyükeceli, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde oluşan hasar gideriliyor - Son Dakika


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