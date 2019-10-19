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Akkuyu NGS'den trafik kazası açıklaması

24 dakika önce

Akkuyu Nükleer Güç Santrali A.Ş., Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen ve 2 çalışanının hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

Akkuyu NGS'den trafik kazası açıklaması, System.String[]

Akkuyu Nükleer Güç Santrali A.Ş., Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen ve 2 çalışanının hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin açıklamada bulundu.


Mersin- Antalya otoyolunda, özel bir ulaşım şirketinin servis aracı ile yolcu taşıması esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda, Akkuyu NGS inşaat çalışmalarında hizmet vermesi öngörülen bir kuruluşun iki uzmanının, polis verilerine göre kaza yerinde hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Edinilen bilgilere göre servis aracında şoför dahil olmak üzere toplam 13 kişi bulunmakta idi. Çeşitli derecelerde yaralanan kaza mağdurları, gerekli olan tedavinin yapılması amacıyla acil olarak hastanelere sevk edilmiştir. Şu an itibariyle hastanelerde ağır yaralanan 3 kişi tedavi altındadır. Diğer 3 kişi doktor gözetimi altında tutulmakta olup, 5 kişi taburcu edilmiştir. Kaza mağdurları ile ailelerine gerekli destek sağlanmaktadır" denildi.


Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ise taziye mesajında, "Şirketimizin bütün çalışanları ve şahsım adına, kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten şekilde başsağlığı diliyorum. Bu hepimiz için büyük bir acıdır. Sizinle birlikte yas tutuyoruz. Herkesi yollarda azami derecede dikkatli ve temkinli olmaya çağırıyorum. Hastanelere kaldırılan bütün arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir şey insan hayatı ve sağlığından daha değerli olamaz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin, Akkuyu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:04 Kaynak: İHA
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