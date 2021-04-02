Akkuyu NGS İnşaat Projesi'ndeki ilerleme seminerde ele alındı - Son Dakika

Akkuyu NGS İnşaat Projesi'ndeki ilerleme seminerde ele alındı

02.04.2021 13:38

Akkuyu NGS İnşaat Projesi'ndeki ilerleme seminerde ele alındı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatındaki ilerlemenin ele alındığı Rosatom Medya Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Akkuyu NGS İnşaat Projesi'ndeki ilerleme seminerde ele alındı

ANKARA - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatındaki ilerlemenin ele alındığı Rosatom Medya Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Ankara'da bir otelde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin Rosatom Medya Bilgilendirme Semineri düzenlendi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin katedilen ilerlemeyi ele aldı.

Türkiye'deki enerji tüketiminin yüzde 10'a kadarı karşılanacak

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yapı İşleri Direktörü Butckikh proje hakkında genel bilgi verirken, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olduğunu belirtti. Butckikh, Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu NGS'nin tasarım, ekipman imalatı, inşaat, işletme, bakım ve işletmesinden sorumlu olduklarını belirtti. Butckikh, Akkuyu NGS'nin, Türkiye'deki enerji tüketiminin yüzde 10'a kadarını karşılayacağını belirtti.

Tedarik edilen malzemelerin yüzde 40'ı Türk malı

Akkuyu NGS'nin ekonomik faydalarına değinen Butckikh, Santralin güç üretime kapasitesinin yılda yaklaşık 35 milyar KWH olduğunu dile getirdi. Butckikh, Proje kapsamında gerçekleştirilen işlerin, tedarik edilen malzemelerin yüzde 40'ının Türkiye'de üretilen yerli ve milli piyasadan olduğunu belirtti. Akkuyu NGS'de inşaat işlerinde çalışan kişi sayısının 8 bin, projenin tamamında ise yaklaşık 11 bin olduğunu belirten Butckikh, bu çalışanların sayısının yüzde 80'inin Türk vatandaşı olduğunu aktardı.

Rus üniversitelerinde 600 Türk öğrenci nükleer fizik eğitimi alabileceğini belirten Sergey Butckikh, 186 öğrencinin eğitimlerini tamamladığını ve söz konusu bu mezunların 143'ünün halihazırda Akkuyu NGS'de çalıştığını aktardı.

Toplam maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar

Akkuyu Nükleer A.Ş Yapı İşleri Direktörü Butckikh, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 20 milyar ABD doları olduğuna vurgu yaptı.

Projede son bir yıl içerisinde ana aşamalarını adım adım aktaran Sergey Butckikh, "Nisan 2020'de Reaktör binası temel plakasının ilk beton dökümü gerçekleştirerek Akkuyu NGS 2. Ünitenin inşaatına başlanmıştır. Mayıs 2020'de 3. ünitenin çukur kazısının yapımına yönelik planlı çalışmalar başlamıştır. Haziran 2020'de 1. Ünite iş koruma binası ikinci katmanının montajı tamamlandı. Ağustos 2020'de, 1. Ünite reaktör kuru korumasının montajı yapıldı. Eylül 2020'de, 2. Ünite Reaktör Binası ile Türbin Binası temel plakalarının betonlama işleri tamamlandı. Kasım 2020'de, 2. Ünite Kor Tutucu ekipmanı gövdesinin kurulumu tamamlandı. Aralık 2020'de, 2. Ünite Reaktör Binası iç koruma binası birinci katmanının montajı tamamlandı. Aralık 2020'de, 1. Ünite Reaktör Binası destek kirişi ekipmanı montajı yapıldı. Ocak 2021'de, 2. Ünite normal işletme güç temin binası temel plakasının betonlanmasına başlandı. Şubat 2021'de, 2 Ünite Reaktör Binasında Konsol Kiriş ekipmanının kurulumu yapıldı" ifadelerine yer verdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yapı İşleri Direktörü Butckikh, 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in üçüncü güç ünitesinin tam kapsamlı inşaat çalışmalarına start verdiklerini hatırlattı.

Ayırca seminere, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh'in yanı sıra Rosatom Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölgesel Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov, Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, Assystem Nükleer İnşaat Denetim Organizasyonu Kıdemli Proje Baş Yöneticisi Roger Larcher, Assystem Envy Nükleer Enerji Departmanı Direktörü Dr. Arzu Altay ve Akkuyu NGS'de çalışan Türk mühendisler Yusuf Kılıç ile Özlem Arslan da katıldı.

Akkuyu NGS İnşaat Projesi'ndeki ilerleme seminerde ele alındı
Akkuyu NGS İnşaat Projesi'ndeki ilerleme seminerde ele alındı
Akkuyu NGS İnşaat Projesi'ndeki ilerleme seminerde ele alındı
Akkuyu NGS İnşaat Projesi'ndeki ilerleme seminerde ele alındı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akkuyu NGS İnşaat Projesi'ndeki ilerleme seminerde ele alındı - Son Dakika


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