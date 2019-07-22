"Akkuyu NGS iş planına uygun şekilde ilerliyor"
39 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Mersin
'de yapımı süren Akkuyu
Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:52
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