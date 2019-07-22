Son Dakika Haberleri: "Akkuyu NGS iş planına uygun şekilde ilerliyor"
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"Akkuyu NGS iş planına uygun şekilde ilerliyor"

39 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu.
Fatih Dönmez, Mersin, Akkuyu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:52 
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