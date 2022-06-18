Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde kullanılacak polar vinç inşaat sahasına ulaştı - Son Dakika
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Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde kullanılacak polar vinç inşaat sahasına ulaştı

18.06.2022 11:28

Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde kullanılacak polar vinç inşaat sahasına ulaştı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci ünitesinin inşaat sahasına, yaklaşık 400 ton kaldırma kapasitesine sahip bir polar vinç teslim edildi.

Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde kullanılacak polar vinç inşaat sahasına ulaştı

MERSİN - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci ünitesinin inşaat sahasına, yaklaşık 400 ton kaldırma kapasitesine sahip bir polar vinç teslim edildi. Reaktör binasının en önemli mekanizmalarından olan polar vinç, nükleer santrallerde en yüksek güvenlik sınıfı olan birinci sınıf ekipmanlardan biri olma özelliği taşıyor.

Vincin, doğu kargo terminalinde gemiden indirilme işlemi 1 gün sürdü. İndirilmesinin ardından, her biri 42 metre uzunluğunda ve 92'şer ton olan polar vincin iki kanadı, NGS'nin 1'inci ünitesinin inşaat alanına götürüldü. Vinç, kanatların ön montajından sonra 1'inci ünitenin reaktör binasında tasarım konumuna uygun pozisyona getirilecek. Rusya'nın Sızran kentinde bulunan Tyazhmash fabrikasında üretilen polar vincin ağırlığı 200 tonu aşıyor. Polar vinç ya da diğer adıyla gezer köprü vinci, nükleer santralin işletim süresinin tüm aşamalarında kullanılacak. Vinç, reaktör binasının koruma kubbesi altına yerleştirildikten sonra, nükleer yakıt da dahil olmak üzere reaktör tesisinin ekipmanı ile ilgili taşıma ve teknolojik işlemleri gerçekleştirmek için dairesel bir ray üzerinde 360 derece dönüyor olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, "Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesine polar vincin gelmesi bu yılın en önemli lojistik operasyonlarından birini teşkil ediyor. Kargo, Tyazhmash fabrikasından St. Petersburg Limanına gönderildi ve oradan deniz yoluyla NGS sahasındaki doğu kargo terminaline teslim edildi. Parçalarının montajından sonra reaktör binasının kubbesi altına kurulacak olan vinç, faaliyete geçmeden önce yüklerin güvenilir ve hatasız şekilde taşınabilirliği için bir dizi testten geçecek" dedi.

Gerekli kablo hatlarının döşenmesinin ardından polar vincin kurulumu, devreye alınması ve test edilmesine yönelik işlemler de gerçekleştirilecek. Bu işlemlerin 2022 sonuna kadar yapılması planlanıyor.

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Kaynak: İHA

Akkuyu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde kullanılacak polar vinç inşaat sahasına ulaştı - Son Dakika

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