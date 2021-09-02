Akkuyu NGS'nin 2'nci ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkine başlandı - Son Dakika

MERSİN'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci ünitesi için üretilen buhar jeneratörleri Rusya'dan yola çıktı. Her biri 355 ton ağırlığındaki 4 buhar jeneratörü, 3 bin kilometrelik deniz yolculuğunun ardından inşa sahasına ulaşacak.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat çalışmaları sürürken yurt dışında üretilen ekipmanlar da Türkiye getiriliyor. Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash A.Ş'nin bir parçası olan AEM Technologies A.Ş'nin şubesi Atommash, NGS ikinci ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başladı. Buhar jeneratörleri yola çıkarken, AEM-Technologies Genel Müdürü Igor Kotov, 4 buhar jeneratöründen ilkinin yapımı planlanan takvimden 8 ay önce tamamlandığını belirterek, "Setin temel üretim işlemlerinin süresi yarıya indi. Bu, şirketin etkili ve yoğun atılımı sayesinde sağlanmıştır. Üretim üssümüzü büyük ölçüde güçlendirdik, dijital teknolojileri getirdik. Etkinliği artırmayı ve personeli geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bunun sonucunda bugün Türkiye'deki ilk nükleer güç santralinin ikinci ünitesi için setin sevkiyatına başlıyoruz. Bizim için kilit nokta, bunun belirlenmiş olan zamandan çok önce başlamış bir sevkiyat oluşudur. Tesiste nükleer güç ekipmanı imalatının, üretim kapasitelerinin maksimum kullanımıyla istikrarlı bir 'üretim temposu' seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz" dedi.