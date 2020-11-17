Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi
17.11.2020 10:21
Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildiENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildiği açıklandı.
Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak" denildi.
ANKARA, -
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