Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin temeli atılıyor - Son Dakika

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin temeli atılıyor

10.03.2021 13:50

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin temeli atılıyor Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli bugün atılıyor.

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin temeli atılıyor

MERSİN - Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli bugün atılıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni bir aşamaya daha geçiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferansla temelini atacağı 3'üncü reaktör için tüm hazırlıklar tamamlandı. Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu NGS'de birçok alanda inşaatlar hız kesmeden devam ediyor. Akkuyu Nükleer A.Ş., bir taraftan birinci ve ikinci ünitenin kurulumunu sürdürürken bir taraftan da bugün gerçekleştirilecek 3'üncü ünitenin temel atma törenine hazırlanıyor.

İlk ünitenin temeli 2018'de atıldı

Türkiye ve Rusya arasında 2010 yılı Mayıs ayında imzalanan anlaşma kapsamında yapımı devam eden santralin ilk ünitesinin temeli, 3 Nisan 2018 tarihinde atıldı. Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin ise birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Kesintisiz elektrik üretilebilme kapasitesine sahip santralin 60 yıl olarak planlanan işletim ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunurken, tam kapasite ile devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabilecek.

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin temeli atılıyor
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin temeli atılıyor
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin temeli atılıyor
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin temeli atılıyor

Nükleer Güç, Nükleer, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin temeli atılıyor - Son Dakika Ekonomi


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