Akkuyu NGS'nin genç uzmanları TENMAK'ta uygulamalı eğitimlerini tamamladı - Son Dakika

Akkuyu NGS'nin genç uzmanları TENMAK'ta uygulamalı eğitimlerini tamamladı

07.10.2020 10:03
Akkuyu NGS'nin genç uzmanları TENMAK'ta uygulamalı eğitimlerini tamamladı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) Radyasyon Güvenliği Biriminin birinci grup genç uzmanları, Ankara'da bulunan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunda (TENMAK) eğitimlerini tamamladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) Radyasyon Güvenliği Biriminin birinci grup genç uzmanları, Ankara'da bulunan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunda (TENMAK) eğitimlerini tamamladı.

Genç uzmanlar, 4 gün süren eğitimde teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Bu kapsamda Akkuyu NGS uzmanlarına, iyonlaştırıcı radyasyona karşı korunmanın ve radyasyon dozlarını kaydetmenin temelleri öğretildi. Ayrıca, radyografik cihazların kullanımına ve acil durumlarda personelin gerçekleştireceği doğru eylemlere ilişkin de pratik yapıldı.

Uzmanlar, Türkiye'deki radyasyon güvenliği mevzuatı, radyasyon kaynaklarını lisanslama prosedürleri ve radyoaktif maddelerin güvenli taşınmasına ilişkin normlar hakkında bilgi edindi. Genç uzmanlar, endüstriyel uygulamalarda ve radyografide radyasyondan korunmayla ilgili uygulama metotları üzerine de çalışma yaptı.

Akkuyu NGS Radyasyon Güvenliği Birimi çalışanları, TENMAK'taki eğitimin sonunda yapılan sınavı da üstün başarıyla geçerek sertifikalarını aldı. 5 yıl süreyle geçerli olan sertifikalar, Türkiye'de radyografik cihazlar ve iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanılarak yapılan işleri denetleme izni veriyor.

Genç uzmanlar, ikinci eğitim için Rusya'ya gitti

Ankara'daki eğitimin ardından Rusya'ya giden Akkuyu NGS'nin genç uzmanları, Obninsk'teki Rosatom Teknik Akademisinde 10 Aralık'a kadar sürecek bir eğitim daha alacak. Genç uzmanlar burada da nöbetçi radyasyon izleme uzmanlığı alanında teorik eğitim görecek. Akkuyu Nükleer A.Ş., bu eğitim sonrasında genç çalışanlarını Rusya'nın en ileri teknolojili nükleer güç santralleri olan Novovoronej NGS ve Leningrad NGS'ye de gönderecek. Orada da eğitim alacak olan genç uzmanlar, radyasyon güvenliği uzmanlarının nasıl çalıştığını yerinde öğrenecek.

Eğitime katılan isimlerden Radyasyon Güvenliği Birimi Uzmanı Fikri Türkmen, "Radyasyon Güvenliği Birimindeki iş arkadaşlarımla eğitime katıldım. Rusya Federasyonu'nda yükseköğretim diplomalarımızı aldıktan sonra yeniden eğitim sürecine katılmaktan ve yeni bilgiler ve beceriler edinmekten çok mutluyum" dedi.

Radyasyon Güvenliği Birimi Dozimetri Uzmanı Okan Yıldız ise "Radyasyon güvenliği alanındaki Türk yönetmelikleri hakkında bilgi edinme fırsatımız oldu. Eğitmenler çok deneyimliydi; dersler sırasında aklımıza gelen tüm soruları eksiksiz olarak yanıtladılar. Bu kurumda eğitim almaktan memnun kaldım. Artık bizi Obninsk'te ve Rusya'daki mevcut santrallerde alacağımız eğitimler bekliyor" diye konuştu. - MERSİN

Akkuyu NGS'nin genç uzmanları TENMAK'ta uygulamalı eğitimlerini tamamladı
Akkuyu NGS'nin genç uzmanları TENMAK'ta uygulamalı eğitimlerini tamamladı
Akkuyu NGS'nin genç uzmanları TENMAK'ta uygulamalı eğitimlerini tamamladı
Akkuyu NGS'nin genç uzmanları TENMAK'ta uygulamalı eğitimlerini tamamladı

Radyasyon, Türkiye, Akkuyu, Genç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin genç uzmanları TENMAK'ta uygulamalı eğitimlerini tamamladı - Son Dakika Ekonomi

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