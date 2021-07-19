Üye Girişi
Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde yer alacak buhar jeneratörü üretildi - Son Dakika

Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde yer alacak buhar jeneratörü üretildi

19.07.2021 14:33
Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde yer alacak buhar jeneratörü üretildi, System.String[]

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Volgodonsk'ta bulunan Mühendislik Birimi Atommash, Türkiye'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesi için ilk buhar jeneratörü üretimini tamamladı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Volgodonsk'ta bulunan Mühendislik Birimi Atommash, Türkiye'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesi için ilk buhar jeneratörü üretimini tamamladı.

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu NGS'de bir adım daha atıldı. İkinci güç ünitesinde yer alacak buhar jeneratörünün üretimi tamamlandı. Santral için önemli bir ekipman olan buhar jeneratörünün üretim süreci, kazanların ayrı kaplar ve nozullerden kaynak yapılması, başlıkların imalatı, birinci devre başlıklarının delinmesi, bobinlerin imalatı ve iç parçaların kurulumunun yanı sıra bir dizi kontrol önlemini de kapsıyor.

Buhar jeneratörünün üretim sürecindeki son işlem ise ısı eşanjörünün hidrolik ve vakum testlerinin yapılmasından oluşuyor. Buhar jeneratörlerinin bütün kapaklarının daha önce özel kapaklarla kapatıldığı bu testlerde, birinci ve ikinci devreler damıtılmış su ile dolduruluyor ve ekipmanın devreleri sırayla inceleniyor. Uzmanlar, suyun sıcaklığı 350 santigrat dereceye geldiğinde birincil devre alanına 24,5 MPa basınç tedarik ediyor. İkinci devrede ise su 300 dereceye kadar ısıtılırken, 11,45 (115 atmosfer) basınç alınıyor. Her iki gösterge de çalışma basıncından 1,4 kat daha yüksek oluyor.

Bu testler sayesinde Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesinde yer alacak buhar jeneratörünün ana metal ve buhar jeneratörü parçalarının kaynaklarının sağlamlığı ve yoğunluğu doğrulanmış oldu.

Buhar jeneratörü, reaktör tesisinin bir parçası olan ve birinci sınıf güvenlik sistemine ait bir ısı değişim aparatı. Aparatın çapı 4 metreden fazla, uzunluğu yaklaşık 15 metre ve ağırlığı 340 ton. NGS'nin tek güç ünitesi, dört buhar jeneratöründen oluşuyor. Türkiye'de yer alan Akkuyu NGS, nükleer endüstride YSİ (Yap-Sahip ol-İşlet) modeli ile inşa edilen dünyanın ilk nükleer santral projesi. Proje, artırılmış güvenlik ve geliştirilmiş teknoloji özellikleriyle yeni nesil 3+ VVER reaktörlerine sahip dört güç ünitesinden oluşacak. İnşanın tasarımı ve yapımı, Rosatom'un Mühendislik Birimi tarafından gerçekleştiriliyor. NGS'nin her bir güç ünitesi, 1200 MW olacak. - MERSİN

Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde yer alacak buhar jeneratörü üretildi
Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde yer alacak buhar jeneratörü üretildi
Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde yer alacak buhar jeneratörü üretildi

Türkiye, Nükleer, Akkuyu, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde yer alacak buhar jeneratörü üretildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto! 14:36 Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto! Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu 14:22 Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius transferinde anlaşma sağlandı! Saat 19:07'de açıklama bekleniyor 14:08 Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius transferinde anlaşma sağlandı! Saat 19:07'de açıklama bekleniyor
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu 13:46 Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek 12:27 Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi 12:04 Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti 11:34 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı

Son Dakika Haberleri
14:40 Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı
14:36 Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto!
14:26 Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım
14:22 Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar
14:07 Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius transferinde anlaşma sağlandı! Saat 19:07'de açıklama bekleniyor
13:48 Otobüs firmasının hatası başına dert oldu! Yanlış bilet yüzünden zorla karantinaya alındı
13:45 Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu
13:43 Belediye görüntüleri paylaştı, sorumlularını ifşa etti: Nasıl, güzel miydi parti?
13:26 Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür
Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı         
14:40
Taliban'ın Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım         
14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar         
14:12
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür         
13:27
Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı         
12:17
Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti         
11:42
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
"Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı         
10:45
Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş         
10:24
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Genç kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Genç kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı         
21:07
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 14:44:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde yer alacak buhar jeneratörü üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement