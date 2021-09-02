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Akkuyu NGS'nin 2. ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başlandı - Son Dakika

Akkuyu NGS'nin 2. ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başlandı

02.09.2021 10:36

Akkuyu NGS'nin 2. ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başlandı Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash A.Ş'nin bir parçası olan AEM Technologies A.Ş'nin şubesi Atommash, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kinci ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başladı.

Akkuyu NGS'nin 2. ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başlandı

MERSİN - Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash A.Ş'nin bir parçası olan AEM Technologies A.Ş'nin şubesi Atommash, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kinci ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başladı. Her biri 355 ton ağırlığındaki 4 buhar jeneratörü, 3 bin kilometrelik bir deniz yolculuğunun ardından inşa sahasına ulaşacak.

AEM-Technologies Genel Müdürü Igor Kotov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 4 buhar jeneratöründen ilkinin yapımının planlanan takvimden 8 ay önce tamamlandığını belirterek, "Setin temel üretim işlemlerinin süresi yarıya indi. Bu, şirketin etkili ve yoğun atılımı sayesinde sağlanmıştır. Üretim üssümüzü büyük ölçüde güçlendirdik, dijital teknolojileri getirdik. Etkinliği artırmayı ve personeli geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bunun sonucunda bugün Türkiye'deki ilk nükleer güç santralinin ikinci ünitesi için setin sevkiyatına başlıyoruz. Bizim için kilit nokta, bunun belirlenmiş olan zamandan çok önce başlamış bir sevkiyat oluşudur. Tesiste nükleer güç ekipmanı imalatının, üretim kapasitelerinin maksimum kullanımıyla istikrarlı bir üretim temposu seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz" dedi.

Buhar jeneratörleri, reaktörün birinci devresinin temel ekipmanı olma özelliğini taşıyor. Akkuyu NGS projesinde, her biri 4 buhar jeneratörü ile donatılacak olan 3+ nesil VVER-1200 reaktörlü dört güç ünitesi yer alıyor. Dünyada 'yap, işlet, sahip ol' modeliyle inşa edilen ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu NGS, VVER-1200 tipi 3+ nesil 4 reaktörden oluşacak. Her bir reaktörün kapasitesi 1200 MW olacak.

Buhar jeneratörü birinci bir sınıf güvenlik ürünü olarak kabul ediliyor. Gövdesi, iki eliptik tabanlı yatay silindirik bir kaptan oluşan buhar jeneratörünün orta kısımda, reaktör soğutucusu giriş ve çıkış kolektörleri bulunuyor. Gövdenin üst kısmında buhar boşluğu, alt kısmında ise 11 bin paslanmaz borudan oluşan ısı değişim yüzeyi yer alıyor. Çapı 16 mm, uzunluğu ise 11 ila 17 metre arasında olan buhar jeneratörü boruları, tamamının birleştirilmesi durumunda 148,5 kilometrelik bir uzunluğa ulaşabiliyor. Boru uçları iki kolektöre sabitleniyor. Buhar jeneratörünün uzunluğu yaklaşık 15 metreyi bulurken, çapı ise 4 metreyi geçiyor. Ekipmanın ağırlığı ise 355 tonu buluyor.

Attomash'den müşteriye teslimat, kara ve deniz yoluyla, kombine biçimde yürütülüyor. Ekipman öncelikle kara yoluyla Tsimlyansk Barajı Limanı'na ulaştırılacak. Buhar jeneratörleri daha sonra 650 tonluk bir köprülü vinç kullanılarak mavnaya yüklenecek ve deniz yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.

"Nehir-deniz" tipi gemi, Volgodonsk'dan yola çıkıp Don Nehri boyunca Konstantinovsk, Semikarakorsk, Rostov-on-Don, Azak şehirlerinden geçecek. Ardından Azak Denizi ve Kerç Boğazını da geçerek Karadeniz'e gelecek. Sonrasında İstanbul Boğazından da geçecek olan ekipman, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizinin ardından Akdeniz'e ulaşacak. Ekipman böylece yaklaşık 3 bin kilometrelik bir deniz yolculuğunun ardından Akkuyu NGS inşa sahasına ulaşmış olacak.

Akkuyu NGS'nin 2. ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başlandı
Akkuyu NGS'nin 2. ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başlandı
Akkuyu NGS'nin 2. ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başlandı
Akkuyu NGS'nin 2. ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başlandı

Nükleer Güç, Türkiye, Nükleer, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin 2. ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başlandı - Son Dakika Ekonomi


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