Akkuyu Ngs'nin İletim Hattına 500 Milyon TL Yatırım Yapılacak

Akkuyu Nükleer Güç Santrali için kurulacak 6 iletim hattının ihalesi bu yıl yapılacak. Toplamda bin kilometreyi bulacak hatların toplam maliyeti 500 milyon liraya ulaşacak.Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali olacak Akkuyu'da üretilecek enerjiyi taşımak için kurulacak 6 adet iletim hattında bu yıl içerisinde önemli gelişmeler yaşanacak. Belirlenen 6 hatta ihale süreçleri bu yıl içerisinde tamamlanacak. Toplamda bin kilometreyi bulan hatların toplam maliyetinin 500 milyon lira olması bekleniyor.Hatlar Mersin, Seydişehir Trafo Merkezi, Ermenek HES, Konya 4 Trafo Merkezi, Manavgat Trafo Merkezi ve Konya Ereğli Trafo Merkezi olarak belirlenmişti. Bu hatlar 400 kilovoltluk olacak. Bakanlığın performans programında hatlara ilişkin ihale çalışmalarının tamamlanarak nükleer santral devreye girmeden önce iletim hatlarının tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. Böylece 4 bin 800 megavatlık enerjiyi taşıyacak bir iletim hattı sistemi kurulacak.Akkuyu'da yapılan Türkiye'nin ilk Nükleer santralinde temel aşamasında inşaat çalışmaları sürerken, Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 mW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek ve bunların her biri bin 200 megavat gücünde olacak. Türkiye'de kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkısı bakımından büyük önem taşıyan Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak. Akkuyu, inşaatının en yoğun olduğu döneminde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.Akkuyu ile sadece nükleerden elektrik üretimi değil, Türkiye'nin nükleer teknolojiler alanında teknoloji transferi süreci de başlayacak. İlk santrali yap-işlet modeli ile yapan Türkiye, bu sürede yaklaşık 600 mühendisin Rusya'da bu teknoloji ile yetişmesini sağlayacak. Diğer santrallerdeki ortaklık oranları ile Türkiye, kendi nükleer santralini yapabilecek bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.