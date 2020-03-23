Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde kullanılacak dirsek borularının üretimi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde kullanılacak dirsek borularının üretimi tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde kullanılacak dirsek borularının üretimi tamamlandı

6 saat önce

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinin reaktör soğutma boru hattında kullanılacak dirsek borularının yapımı tamamlandı.

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde kullanılacak dirsek borularının üretimi tamamlandı, System.String[]

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinin reaktör soğutma boru hattında kullanılacak dirsek borularının yapımı tamamlandı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) mühendislik bölümü Atomenergomash AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin reaktör soğutma boru hattında kullanılacak 16 dirsek borusu, şirket bünyesindeki AEM-technology AŞ'nin Atommash tesisinde üretildi.

Her biri 7 ton ağırlığa ve 995 milimetre dış çapa sahip dirsek borularının üretimiyle ilgili çalışmalar üç aşamada gerçekleştiriliyor.

Parçaların ovalleştirme işleminin ilk aşamasını soğuk ham metalin istenen biçimde preslenmesi, ikinci aşamasını ise damgalama oluşturuyor. Üçüncü aşamada ise işlemi bitmiş olan dirsek boruları ısıyla sertleştiriliyor.

Reaktör soğutma boru hattı, bir nükleer enerji santralinin reaktör, buhar jeneratörleri ve reaktör soğutucu pompasından oluşan primer devre ana ekipmanını sisteme bağlamak için tasarlanıyor.

Boru hatları, depreme dayanıklılık açısından ilk kategoride yer alıyor. Boru hattının toplam uzunluğu ise 160 metrenin üzerine çıkabiliyor.

Hindistan, Bangladeş, Çin ve Rusya'daki nükleer santraller için de reaktör ekipmanları üreten Atomenergomash, Akkuyu NGS'nin dört ünitesinin de reaktör tesisi ve türbin adası ekipmanının tek üreticisi olarak reaktör ekipmanı tedarik ediyor.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Akkuyu, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:10 Kaynak: AA

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