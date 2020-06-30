Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin buhar jeneratörlerinin üretimi tamamlandı - Son Dakika

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin buhar jeneratörlerinin üretimi tamamlandı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi sahilinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk güç ünitesinin 4 buhar jeneratörünün üretimi tamamlandı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi sahilinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk güç ünitesinin 4 buhar jeneratörünün üretimi tamamlandı.

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Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümünün bir parçası olan Atomenergomash'in makine yapımı bölümü AEM-Teknoloji'nin Volgodonsk'ta yer alan Atommash fabrikasında üretilen bir dizi buhar jeneratörü ile Akkuyu NGS'de önemli bir aşama daha tamamlandı. Buhar jeneratörleri, NGS reaktörlerinin anahtar ekipmanları arasında yer alıyor.


Buhar jeneratörünün montajı ve bir dizi kontrol önlemini içeren tüm üretim döngüsü yaklaşık 2 yıl sürdü. 22 gün süren bir buhar jeneratörünün üretimindeki önemli aşamalardan biri ise toplam uzunluğu yaklaşık 125 kilometre olan 11 bin paslanmaz ısı değişim borusunun döşenmesi oldu.


Her buhar jeneratörü üzerinde tüm test ve kontrol işlemleri gerçekleştiriliyor. Kalite uzmanları tarafından toplamda her ürün için 415 kontrol operasyonu yapılıyor. Bir güç ünitesi, çapı 4 metreden fazla, uzunluğu yaklaşık 15 metre, ağırlığı ise 340 tondan oluşan dört buhar jeneratörü ekipmanını içeriyor.


Türkiye'de inşa edilen ilk nükleer santral olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi, gelişmiş güvenlik sistemlerini içeren 3+ nesil Rus tasarımlı VVER reaktörlerine sahip dört güç ünitesinden oluşuyor. Her bir nükleer enerji ünitesinin kapasitesi 1.200 MW olacak. Akkuyu Nükleer Santralinin inşası, dünya nükleer endüstrisinde "yap-sahip ol-işlet" modeline göre uygulanan ilk proje niteliğini taşıyor. - MERSİN

Mersin, Akkuyu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin buhar jeneratörlerinin üretimi tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

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