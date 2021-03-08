8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gazeteciler ile Akkuyu NGS'nin kadın çalışanlar bir araya geldi - Son Dakika

Mersin'de, yapım çalışmaları süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde yer alan kadın çalışanlar ile kadın gazeteciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sohbetinde bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü, Nükleer Alanda Kadınlar (NÜKAD) grubu üyesi ve Nükleer Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Sevimli yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı Kübra Şengül, konuşmasında, kendi hayatından örnekler verdi.

Hayatındaki başarıda en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirten Şengül, "Ben hiçbir zaman erkek, kadın ayrımı yapılmayan bir ortamda büyüdüm. Aileme de buradan çok teşekkür ediyorum. O yüzden de mesleğimi seçerken, işte erkeklerin çoğunlukta olduğu bir bölümü seçmem zor olmadı." dedi.

Başarıda cinsiyetin öneminin olmadığını dile getiren Şengül, "Başarmak için bence tek şart çalışmak ve yaptığın işi sevmek. Ben çok mutluyum nükleer enerjici olduğum için, tekrar üniversiteye başvuru sürecime gelsem yine nükleer enerji mühendisliği seçerim. Hem bu mesleği yapmaktan hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında çalışmaktan çok mutluyum. Sayın Bakanımız, bakan yardımcılarımız başta olmak üzere genel müdürüm ve daire başkanımız da kadınları destekliyorlar, onlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Katılımcılarla hedeflerini paylaşan Şengül, "Aslında hangi meslekte olursak olalım, hangi pozisyonda olursak olalım, şu anki anın hakkını vermek lazım, aslında başarı da buradan geliyor. Aslında ben radyoaktif atıklar konusunda çalışıyorum. Radyoaktif atıklar konusunda, uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi aktif bir şekilde temsil etmek ve bu alanda da Türkiye'de başarılı projelerin öncüsü olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer AŞ İdari Destek Direktörlüğü Genel Müdür Özel Kalem Müdürü Natalia Konovalova ise nükleer sektörün giderek gelişen, genişleyen ve kadınların her zaman yeni alan bulabileceği bir sektör olduğunu söyledi.

Başarının altında yatan önemin, insanın işine sevgiyle yaklaşması olduğunu savunan Konovalova, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesinde 308 kadın görev yapıyor. Bunların 97'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Tüm sahaya baktığımızda, yüklenici şirketlerimizin bünyesinde çalışan kadınlarımız da dahil 1041 kadın çalışanımız var." diye konuştu.

Akkuyu Nükleer AŞ Radyoaktif Atık Yönetimi ve Harcanmış Yakıt Departmanı Kıdemli Uzman Emine Tellioğlu ise şu an itibarıyla Akkuyu NGS için personel yetiştirme programı mezunlarından 143 kişinin eğitimlerini tamamlayıp Akkuyu NGS'de çalıştığını anlattı.

Bunlardan 22'sinin kadın olduğunun altını çizen Tellioğlu, "Program kapsamında Rusya'daki üniversitelerde 16 kadın dahil olmak üzere 107 kişi eğitimlerine devam ediyor." dedi.

Akkuyu Nükleer AŞ Hukuk ve Kurumsal İşler Direktörlüğü Uyuşmazlıklar ve Dava İşleri Birimi Eksperi Aslıhan Polat ile özel bir firmada güvenlik uzmanı olarak çalışan Ayşenur Bal da başarı öykülerini anlatarak, kadın gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Etkinlik sonunda, katılımcılara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına çeşitli hediyeler ve gül verildi.