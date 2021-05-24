Akkuyu NGS, pandemide Türk firmalarına yeni kapılar açtı - Son Dakika

Akkuyu NGS, pandemide Türk firmalarına yeni kapılar açtı

24.05.2021 11:26
Akkuyu NGS, pandemide Türk firmalarına yeni kapılar açtı, System.String[]

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi, pandemi döneminde de gerekli tüm önlemler alınarak devam ederken, 400'ü aşkın Türk firmasına bu dönemde adeta can suyu oldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi, pandemi döneminde de gerekli tüm önlemler alınarak devam ederken, 400'ü aşkın Türk firmasına bu dönemde adeta can suyu oldu.

Covid-19 salgını, 2020 yılında dünyanın alışılagelmiş düzenini alt üst etti. Gıda tedarik zinciri ve sağlık sistemleri virüsün etkisinin görüldüğü ilk yerler olsa da zaman geçtikçe tüm sektörlerde iş hacmi küçüldü, işleyiş yavaşladı. Dünyanın her noktasında olduğu gibi, farklı sektörlerde varlığını sürdüren Türk firmaları da bu yavaşlamadan olumsuz yönde etkilendi. Gerekli tüm önlemleri alarak sahadaki çalışmalarını bir gün bile durdurmayan Akkuyu NGS projesi ise 400'ü aşkın Türk firmasına bu dönemde adeta can suyu oldu.

O firmalardan biri de Akkuyu NGS sahasına diyafram duvar, jet grout, zemin iyileştirme, susuzlaştırma gibi geoteknik mühendisliği ve müteahhitlik hizmetleri veren Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş. Bu hizmetler için sahaya diyafram duvar makineleri (cutter), yüksek tonajlı vinçler, delgi makineleri, pompalar ve bentonit setleri tedarik eden firma, 2017'den bu yana aralıklarla projede yer alıyor.

Firmanın İcra Kurulu Başkanı, inşaat yüksek mühendisi Ogan Sevim, bu zorlu süreçte Akkuyu NGS projesinin kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi. Sevim, "Pandemiyle beraber zorlaşan piyasa koşullarında Akkuyu projesinde yüzlerce insan çalıştıracak şekilde pay almak, önümüze iyimser bir şekilde bakmamıza sebep oldu. 2021'in geri kalanında güçlü bir büyüme ve tam kapasite ile çalışma hedeflemekteyiz" dedi.

"Pandemide çalışmaları sürdürmek büyük bir istihdam fırsatı oldu"

AkkuyuNGS'nin pandemi boyunca inşaat faaliyetlerine devam etmesinin kendileri için büyük bir istihdam fırsatı olduğunu belirten Sevim, "Pandemi sebebiyle özellikle yurtdışında ertelenen projeler dolayısıyla geçmiş yıllara nazaran daha düşük bir tempo ile çalışmaktaydık. Bu süreçte yurtdışında 11 şubesi olan Türkiye merkezli firmamızın en kuvvetli performansı Türkiye'de göstermesi, ülkemizde inşaat sektöründe alınan önlemlerin ne derece faydalı olduğuna kanıttır. Yetiştirmiş olduğumuz kalifiye iş gücü ile kaliteli istihdam sağlamaktayız ve bundan hem ülke hem de çalışan aileleri fayda görmektedir" diye konuştu.

Sevim, proje kapsamında sahada çalışan işçiler için aldıkları önlemleri ise şu sözlerle anlattı: "Öncelikle işçilerimizi mümkün olduğunca izole etmek ile işe başladık. Bu uğurda saha dışında tam teşekküllü bir kamp kurulmuş ve işçilerin her alanda ayrı bir grup olarak hareket etmesi hedeflenmiştir. Yemek ve ulaşım için özel firmalar ile anlaşılmıştır. Covid konusunda başarılı bir sınav veren firmamızda maske ile çalışma yapılmaktadır. Ayrıca periyodik olarak sağlık eğitimleri ve PCR testi yaptırılmaktadır."

"Türkiye için stratejik öneme sahip olan bu projede yer aldığımız için mutluyuz"

Kendisinin de bir Akdenizli olduğunun altını çizen Ogan Sevim, şu an bölge halkından da 2 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti. Sevim, "Akkuyu Nükleer Projesi, Türkiye'nin gerek teknolojik atılımı, gerekse büyük ve zor işlerin altından kalkabilecek organizasyonel kapasitesini göstermesi açısından çok önemlidir. Santral bölgedeki enerji ihtiyacını karşılayacak ve Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığını hatrısayılır biçimde azaltacaktır. Bu projenin bir parçası olmak bizim için gurur vericidir. Akkuyu kesinlikle çok önemli bir referans proje olacaktır. Keza yurtdışında nükleer santral projelerinde yer aldığımız için firmamız nükleer alanda hem prestij hem de tecrübe açısından benzersiz bir portföy oluşturmaktadır. Türkiye için stratejik öneme sahip olan bu projede yer aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"İhale süreçleri şeffaf bir biçimde ilerliyor"

Dev projede yer alma fırsatı bulan bir firmanın yetkilisi olarak diğer Türk şirketlerine de seslenen Sevim, "Akkuyu projesinde çok seçici bir politika uygulandığı için diğer firmalara verebileceğimiz en önemli tavsiye kaliteyi en ön plana almalarıdır. İhale süreçleri oldukça şeffaftır ve halihazırda Akkuyu projesinde görev alan firmalar ile iletişim haline geçebilirler" şeklinde konuştu.

2017-2018 yılları arasında Akkuyu projesi doğu limanı rıhtım kazık işlerini tamamlayan firma, pompa istasyonları işleri için de 2021 yılının başından beri projede yer alıyor. Şu an 10 kişilik bir ekiple sahada olan firma, yer teslimlerini kademeli olarak gerçekleştirirken 150'den fazla personeli istihdam edecek. - MERSİN

Akkuyu NGS, pandemide Türk firmalarına yeni kapılar açtı
Akkuyu NGS, pandemide Türk firmalarına yeni kapılar açtı

Türkiye, Nükleer, Akkuyu, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS, pandemide Türk firmalarına yeni kapılar açtı - Son Dakika Ekonomi


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