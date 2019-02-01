Son Dakika Haberleri: Akkuyu Ngs Sayesinde Türk Firmaları Dünyada Rekabet Avantajı Kazanacak

Akkuyu Ngs Sayesinde Türk Firmaları Dünyada Rekabet Avantajı Kazanacak

1 saat önce

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşaatı hızla devam ederken, birinci ünitenin 2023 yılında üretime geçmesi hedefleniyor. Akkuyu, Türkiye’nin tükettiği enerjinin yüzde 10’unu karşılayacak potansiyelinin yanında, iş dünyasını nükleer teknolojiyle buluşturması açısından da önem taşıyor. Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, nükleer santrallerin ülkenin nükleer teknoloji kapasitesini güçlendireceğini ve […]The post Akkuyu NGS sayesinde Türk firmaları dünyada rekabet avantajı kazanacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Akkuyu Ngs Sayesinde Türk Firmaları Dünyada Rekabet Avantajı Kazanacak, System.String[]
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatı hızla devam ederken, birinci ünitenin 2023 yılında üretime geçmesi hedefleniyor. Akkuyu, Türkiye'nin tükettiği enerjinin yüzde 10'unu karşılayacak potansiyelinin yanında, iş dünyasını nükleer teknolojiyle buluşturması açısından da önem taşıyor. Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, nükleer santrallerin ülkenin nükleer teknoloji kapasitesini güçlendireceğini ve Türk firmalarına yeni fırsatlar sunacağını kaydetti.

Rosatom'dan yapılan açıklamada, Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın'ın, nükleer santrallerin Türk iş dünyasına sağlayacağı fırsatlara ilişkin değerlenmesine yer verildi. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi'nin gerçekleşmesinde görev alan Kayrın, Türkiye'nin katma değeri yüksek sektörlere odaklanıp, sürdürülebilir bir ekonomik modele geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde yerlileştirme anlamında çok güzel hamleler yaptığına işaret eden Kayrın, "Bunun aynısı nükleerde de olabilir. Nükleer sanayine iş yapan şirketler, savunma sanayine iş yapan şirketler dünyada rekabet avantajı elde eder. Türkiye'nin nükleer kulüpte yer alması ise onu şampiyonlar ligine taşıyacak. Türk sanayicisinin nükleer teknolojiyi öğrenmesi, nükleer endüstrisi için yatırım yapması önemli. Bu kapasite onlara hem yurt içinde hem de yurt dışında nükleer santral projelerinde iş alma fırsatı sağlayabilir" dedi.

Nükleer teknoloji kapasitesinin güçlenmesinin sadece enerji değil, uzay, savunma, otomotiv, denizcilik, havacılık gibi katma değeri yüksek sanayi kollarında da Türkiye'nin daha çok güçlü olmasını sağlayacağını ifade eden Kayrın, " Almanya, Japonya, Hindistan ve Güney Kore önce teknoloji ithal ettiler, sonra da kendilerine özgü nükleer güç santrali tasarımları geliştirdiler. Bu süreç, devletle özel sektörün uyum içinde çalışmasıyla mümkün olabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında, Ankara Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) de bu sektörün fırsatlarını ortaya koyan, Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santral projelerinin ve bu projelerin altyapılarının mümkün olduğunca yerelleştirilmesi amacıyla atılan önemli bir adımdır" diye konuştu.

The post Akkuyu NGS sayesinde Türk firmaları dünyada rekabet avantajı kazanacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:56 

Türkiye, Akkuyu, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu Türkiye'nin Maldivleri'ne 300 Bin Metrekarelik Salda Millet Bahçesi Yapılacak

30 Büyükşehri Analiz Ettik" ABD'nin Rusya ile İmzalanan Tarihi Anlaşmayı İptal Etmesinin Ardından Trump'tan Kritik Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 21:32:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akkuyu Ngs Sayesinde Türk Firmaları Dünyada Rekabet Avantajı Kazanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]