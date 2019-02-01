Akkuyu Ngs Sayesinde Türk Firmaları Dünyada Rekabet Avantajı Kazanacak

Türkiye
'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu
Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatı hızla devam ederken, birinci ünitenin 2023 yılında üretime geçmesi hedefleniyor. Akkuyu, Türkiye'nin tükettiği enerjinin yüzde 10'unu karşılayacak potansiyelinin yanında, iş dünyasını nükleer teknolojiyle buluşturması açısından da önem taşıyor.
Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, nükleer santrallerin ülkenin nükleer teknoloji kapasitesini güçlendireceğini ve Türk firmalarına yeni fırsatlar sunacağını kaydetti.
Rosatom'dan yapılan açıklamada, Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın'ın, nükleer santrallerin Türk iş dünyasına sağlayacağı fırsatlara ilişkin değerlenmesine yer verildi. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi'nin gerçekleşmesinde görev alan Kayrın, Türkiye'nin katma değeri yüksek sektörlere odaklanıp, sürdürülebilir bir ekonomik modele geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde yerlileştirme anlamında çok güzel hamleler yaptığına işaret eden Kayrın, "Bunun aynısı nükleerde de olabilir. Nükleer sanayine iş yapan şirketler, savunma sanayine iş yapan şirketler dünyada rekabet avantajı elde eder. Türkiye'nin nükleer kulüpte yer alması ise onu şampiyonlar ligine taşıyacak. Türk sanayicisinin nükleer teknolojiyi öğrenmesi, nükleer endüstrisi için yatırım yapması önemli. Bu kapasite onlara hem yurt içinde hem de yurt dışında nükleer santral projelerinde iş alma fırsatı sağlayabilir" dedi.
Nükleer teknoloji kapasitesinin güçlenmesinin sadece enerji değil, uzay, savunma, otomotiv, denizcilik, havacılık gibi katma değeri yüksek sanayi kollarında da Türkiye'nin daha çok güçlü olmasını sağlayacağını ifade eden Kayrın, " Almanya
, Japonya
, Hindistan
ve Güney Kore
önce teknoloji ithal ettiler, sonra da kendilerine özgü nükleer güç santrali tasarımları geliştirdiler. Bu süreç, devletle özel sektörün uyum içinde çalışmasıyla mümkün olabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında, Ankara Sanayi Odası
koordinatörlüğünde yürütülen Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) de bu sektörün fırsatlarını ortaya koyan, Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santral projelerinin ve bu projelerin altyapılarının mümkün olduğunca yerelleştirilmesi amacıyla atılan önemli bir adımdır" diye konuştu.
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