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Akkuyu NGS'ye benzerliği ile dikkat çeken Leningrad NGS çevreye duyarlılığı ile ön plana çıkıyor - Son Dakika

Akkuyu NGS'ye benzerliği ile dikkat çeken Leningrad NGS çevreye duyarlılığı ile ön plana çıkıyor

16.07.2021 21:07

Akkuyu NGS'ye benzerliği ile dikkat çeken Leningrad NGS çevreye duyarlılığı ile ön plana çıkıyor Leningrad NGS, derinlemesine güvenlik sistemi ile tam korunaklı şekilde işlevini yerine getiriyor Leningrad NGS eğitim merkezinde Akkuyu NGS'de çalışacak 27'si Türk toplamda 88 uzmana eğitim...

Akkuyu NGS'ye benzerliği ile dikkat çeken Leningrad NGS çevreye duyarlılığı ile ön plana çıkıyor

Leningrad NGS, derinlemesine güvenlik sistemi ile tam korunaklı şekilde işlevini yerine getiriyor

Leningrad NGS eğitim merkezinde Akkuyu NGS'de çalışacak 27'si Türk toplamda 88 uzmana eğitim veriliyor

ANKARA - Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile benzer teknolojiye sahip olan Leningrad NGS, çevreye duyarlılığı ile ön plana çıkıyor. Santralin kurulu bulunduğu Rusya'nın Sosnovy Bor şehrinde yapılan ankete göre halkın yüzde 90'ı nükleer santralden memnun olduğunu dile getirdi.

Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali gazetecilere sanal tur ile gezdirildi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un korona virüs salgını nedeniyle sanal olarak düzenlediği turda, kurulu güç bakımından Rusya'nın en büyük

nükleer santrali olan Leningrad NGS'nin çalışma sistemi, santralin bölge ekonomisine katkısı, santralin bulunduğu Sosnoyv Bor şehrinin çevreye duyarlılığı aktarıldı. Sanal turda Leningrad NGS Halkla İlişkiler Departmanı Müdürü Andrey Alberti, NGS Uzmanı Ruslan Kotykov ve Leningrad NGS 2'nin Teknik İdare Departmanı Uzmanı Pavel Loginov, santralin idari bina girişi, ana kontrol odası, reaktör alanı, türbin alanı, soğutma kuleleri, fışkırtma havuzları, eğitim merkezi ve Sosnovy Bor şehri ile ilgili bilgiler verdi.

Nükleer santraller hayvan çeşitliliğine zarar vermiyor

8 başlıkta detaylı tanıtım ile gerçekleştirilen sanal turda Leningrad NGS'nin kurulu bulunduğu Sosnovy Bor şehri de tanıtıldı. Şehri tanıtan Ruslan Kotykov, Leningrad NGS'yi "Sosnovy Bor'u şehir yapan tesis" olarak nitelendirdi. Kotykov'un verdiği bilgilere göre Sosnovy Bor'da parklar, kreşler, spor salonları, voleybol merkezi, çocuk parkı, bisiklet yolları gibi sosyal altyapılar bulunurken, şehirde yapılan araştırmalara göre santralin hemen yanında bulunan ormanda kirpiler, sincaplar, kurtlar ve Finlandiya Körfezi'nde yaşayan fokların bulunması nükleer santrallerin çevreye duyarlı olduğunu ortaya koyuyor.

Halkın yüzde 90'ı nükleer santralden memnun

Leningrad NGS olarak nükleer enerji konusunda toplumun algı seviyesinin yükseltilmesine ilişkin çalışmalar yürüttüklerini

belirten Kotykov, Sosnovy Bor'da halkın yüzde 90'ınından fazlasının nükleer enerjiye olumlu baktığını söyledi. Ayrıca anketlerde St. Petersburg ve Rusya'nın kuzeybatı bölgesinde bulunan halkın yüzde 60'ından fazlasının nükleer santrallere ve nükleer enerjiye olumlu baktığı belirtildi.

Derinlemesine güvenlik sistemi ile tam korunaklı şekilde işlevini yerine getiriyor

2016'da Japonya'da 9.0'lık depremin ardından oluşan tsunami sonucunda Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyasyon sızıntıları meydana gelmişti. Ekonomik ömrü 60 yıl olan Leningrad NGS'de ise derinlemesine güvenlik ilkesi dahilinde katmanlar halinde güvenlik sistemleri yer alıyor. İlkeye göre ana reaktör bölümünde iki fiziki bariyerin bulunduğu Leningrad NGS'de 163 yakıt demetlerinin her bir çubuğunda 200 uranyum peletinin bulunduğu bariyer yer alıyor. Reaktör basınç kabının bulunduğu santralde reaktörün sızdırmaz dış kaplaması da bulunuyor.

Eğitim merkezinde Akkuyu NGS'de çalışacak 27'si Türk toplam 88 uzmana eğitim veriliyor

Sanal turun eğitim merkezinin tanıtımı esnasında paylaşılan bilgilere göre, Akkuyu NGS'de görev yapan uzmanlara da eğitim veriliyor. İçinde bulunduğumuz yılda 27'si Türk olmak üzere toplam 88 Akkuyu NGS uzmanına uygulamalı eğitim veriliyor. Akkuyu NGS çalışanları sadece eğitim birimlerinde değil, aynı zamanda Akkuyu'da bir sonraki çalışmalarda lisans almak, bağımsız çalışmak ve gerekli pozisyonlara kabul edilmek için gereken profesyonel eğitim programının bir parçası olarak yürütülen mesleki eğitim programına da katılıyorlar.

Akkuyu NGS'ye benzerliği ile dikkat çeken Leningrad NGS çevreye duyarlılığı ile ön plana çıkıyor
Akkuyu NGS'ye benzerliği ile dikkat çeken Leningrad NGS çevreye duyarlılığı ile ön plana çıkıyor
Akkuyu NGS'ye benzerliği ile dikkat çeken Leningrad NGS çevreye duyarlılığı ile ön plana çıkıyor
Akkuyu NGS'ye benzerliği ile dikkat çeken Leningrad NGS çevreye duyarlılığı ile ön plana çıkıyor

Leningrad, Nükleer, Türk, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akkuyu NGS'ye benzerliği ile dikkat çeken Leningrad NGS çevreye duyarlılığı ile ön plana çıkıyor - Son Dakika


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