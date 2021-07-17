Akkuyu Nükleer A.Ş.'den Gülnarlılara bayram öncesi gıda paketi - Son Dakika

Akkuyu Nükleer A.Ş., Kurban Bayramı dolayısıyla Gülnar İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere bin adet gıda paketi gönderdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. CEO'su Anastasia Zoteeva, ilçe sakinlerinin bayramını kutlayarak, " Türkiye Cumhuriyeti'ne kesintisiz ve çevreye duyarlı bir şekilde elektrik tedarik edecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat projesi, bugün Gülnar'ın en büyük istihdam sağlayıcısıdır. İlerde ilçe sakinlerinin hayatı ve NGS birbirine bağlanacak. Bu nedenle Akkuyu Nükleer A.Ş. de sosyal sorumluluk konularına büyük önem atfetmektedir. Biz, bölge sakinleriyle devamlı iletişim halindeyiz ve onlara her zaman desteklerimizi sunuyoruz. Şimdi de hepimize dayanışmayı ve birbirimize destek vermeyi öğreten Kurban Bayramı öncesinde Gülnar'daki ihtiyaç sahiplerine gıda paketi yardımında bulunuyoruz. Bu vesileyle Gülnarlıların birlik ve beraberliği simgeleyen Kurban Bayramını kutluyor, herkese sağlık, huzur ve refah diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gıda paketlerinin teslimatında Akkuyu Nükleer A.Ş. Bölge İletişim Bölümü Uzmanı Eyüp Lütfi Sarıcı ve Gülnar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Asım Yüğrük hazır bulundu. Yüğrük, gıda paketi desteğini kabul ederken yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kaymakamımızın talimatı ve vakfımızın aracılığıyla bugün Akkuyu Nükleer A.Ş.'den bin koli gıda yardımı aldık. Önceden listesini yaptığımız ihtiyaç sahibi ailelere paketlerin ulaştırılması işlemlerini arife günü tamamlamayı planlıyoruz. Vatandaşlarımıza yaptıkları düzenli yardımlardan ötürü Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye teşekkür ederiz. Bu yılın başında bölgedeki ihtiyaç sahibi aileler Ramazan Bayramı'nda yardım almışlardı. Bu yardımların ilerde de devam etmesini umarım. Vakfımız, şirket ve ilçe sakinleri arasında köprü olmaya her zaman hazırdır."

Gıda paketi teslimatına bizzat katılamayan Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ise Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye teşekkürlerini iletti. - MERSİN