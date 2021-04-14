Akkuyu Nükleer A.Ş.'den okula yemekhane desteği

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasına en yakın yerleşim yeri olan Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'ndeki okulda, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin finansal desteği ile yapılan yemekhane törenle hizmete girdi.

İlçe Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim ve Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, "Akkuyu NGS inşaat sahası, Büyükeceli Mahallesi'nin yanında yer alıyor ancak Gülnar ilçesinin tüm halkı projenin bizim bölgemizde uygulanmasının olumlu etkilerini görüyor. Şu an itibarıyla tüm ilk ve ortaokul öğrencilerinin yemek servisinin organize edileceği yemekhane inşa edildi, su arıtma tesisleri onarıldı ve hatta okul binasının çatısı tamir ettirildi. Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye eğitim kurumlarımıza verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederim" dedi.

İlçe Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim ise, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin mali desteğiyle okula güzel bir yemekhane binası inşa edildiğini hatırlatarak, "Yakında öğrencilerin yemek servisi burada organize edilecek. Bunun yanında tahsis edilen paralarla önemli bir sorunumuzu daha çözmeyi başardık ve okulumuzun kanalizasyon sisteminde onarım yaptırdık. Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye eğitim kurumlarımıza verdikleri destek nedeniyle Gülnar ilçesinin tüm halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Bölge İletişim Bölümü Eksperi Eyüp Lütfi Sarıcı da yemekhanenin açılışı nedeniyle okulun yönetimini ve öğrencileri kutladı. Sarıca, "Genç nesle şunları söylemek isterim; ilçemizde en modern teknolojilere dayanan bir nükleer güç santrali inşa ediliyor. Bunun yanında bizlere 60 yıldan daha uzun bir süre istikrarlı bir şekilde elektrik verecek olup, önümüze çok büyük fırsatlar açacak. İlk sırada eğitimle ilgili fırsatlar yer alıyor. Azimli bir şekilde okuyacağınızı ve gelecekte bilgilerinizi vatanımızın refahı için kullanacağınızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, şiir okuyup dans gösterisi yaptılar. Etkinlik, pandemi kapsamında alınan önlemlere ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Akkuyu Nükleer A.Ş., geçen yıl da Silifke Devlet Hastanesi, Büyükeceli Aile Sağlık Merkezinin yanı sıra Büyükeceli İlk ve Ortaokuluna bağış sertifikaları vermişti. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile de sınıfların yenilenmesinden spor malzemeleri teminine kadar Gülnar ilçesindeki okulların çeşitli ihtiyaçları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 372 bin TL tutarında bir bağış sertifikası daha gönderilmişti. - MERSİN