Akkuyu Nükleer A.Ş., 'Gençlik Politikasını Geliştirme Programı' düzenledi.

Akkuyu Nükleer A.Ş., 'Gençlik Politikasını Geliştirme Programı' düzenledi. Akkuyu Nükleer Uluslararası Gençlik Konseyi'nin ilk stratejik oturumu Ankara'da yapıldı.



Rusya Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) tarafından Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor. Bir taraftan nükleer santralin yapım aşaması devam ederken, bir taraftan da eğitimler ve geliştirme programlarıyla genç personelin ortak bir strateji anlayışı oluşturması yönünde çalışmaları yapılıyor.



Bu çerçevede, Akkuyu Nükleer Uluslararası Gençlik Konseyi'nin Ankara'da gerçekleştirilen ilk stratejik oturumunun organizatörü, Akkuyu Nükleer A.Ş. Uluslararası Gençlik Konseyi oldu. Stratejik oturuma, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin yönetim ve birim temsilcileri ile 40'tan fazla genç personel katıldı.



Uluslararası Gençlik Konseyi Başkanı Sergey Malozemov ile faaliyet liderleri Yulia Sabirzyanova, Burcu Eldem, Gamze Şahin, Deniz Umut Can ve Irina Statova, Uluslararası Gençlik Konseyi'nin kurulması, geliştirilmesi ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdiler. Konseyin 2018 yılındaki faaliyetleri hakkında rapor sundular.



Takım oyunlarıyla strateji belirlediler



Stratejik oturumun ikinci bölümünde ise Sergey Malozemov, "Nükleer Sektörde Agile (Çevik) Yönetim, Spiral Dinamik" konusunda konuşma yaptı ve EC ASE A.Ş.'den meslektaşlarıyla işbirliği içinde oluşturduğu "Agile: Geleceğin Mühendisliği" adlı takım oyununu düzenledi. Bu oyunda katılımcılar, nükleer santral projesini çevre dostu olma, üretilebilirlik, güvenlik ve ergonomiyi içeren dört dalda kendi ürünlerini geliştirmeye yönelik problem çözdüler. Bu oyun sayesinde oyuncular, öncelikli olan hedefleri seçerek en uygun stratejiyi belirlediler.



Ayrıca, İç İletişim Grubu Lideri Ksenia Markova tarafından "Gençlerin şirket faaliyetindeki rolü, sektörel eğilimleri ve gelişim yolları" başlıklı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda genç uzmanlar, şirketin 2029 yılındaki çalışanlarının ve yöneticilerinin tahmini profilini oluşturup, 10 yıllık bir perspektifte teknolojik ve uluslararası işbirliği konusunda yön stratejisi öngörüsünde bulundu. Eğlenceli stratejik oturum, genç çalışanları ve onlardan yaşça büyük olan meslektaşlarını bir araya getiren "Ne? Nerede? Ne zaman?" adlı oyunla sona erdi.



"Gençler, tüm değişikliklerde şirketi destekleyecek itici kuvvettir"



Etkinlik sonucunda; ortak bir strateji anlayışının oluşturulması ve şirketin gençlik konseyinin geliştirilmesi için sonraki adımların neler olacağı belirlendi. Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva, gençlik derneğinin girişimlerini takdir ederek genç çalışanların gelişme arzusunun önemine dikkat çekti. Karaseva, "Akkuyu NGS Projesi uzun vadeli bir projedir ve siz gençlerimiz; şirketin oluşum aşamalarını, nükleer enerji santralinin inşasını ve sonucunda nükleer güç santralinin işletmeye alınmasını görmek için eşsiz bir fırsata sahipsiniz. Bu uzun yolculuk için aklınızı ve tüm özeninizi verin. Bu yolda her biriniz için gönlünüzce karşılığını alabileceğiniz bir iş ve yer bulmanızı diliyorum. Şirketin gençlere ihtiyacı var. Gençler, tüm değişikliklerde şirketi destekleyecek itici kuvvettir" diye konuştu.



Programa katılan Akkuyu Nükleer A.Ş. Isı Otomasyon ve Ölçüm Birimi Uzmanı Halil Burak Atay, görüşlerini şöyle dile getirdi: "Etkinliğe on üzerinden on puan veriyorum. En çok 'Agile' oyununu beğendim. Oyun sayesinde proje yönetimi konusunda, başarı kriterleri ve süreleri hakkında pratik bilgiler aldık. Eminim ki, bu tecrübe yaptığım işi daha verimli yapacak. Bizi tek bir hedefte birleştiren bu oyundaki etkileşim çok önemli, çünkü NGS bir ekip halinde inşa ediliyor."



Akkuyu Nükleer A.Ş. Projesi Maliyet Planlaması ve Kontrolü Kıdemli Uzmanı Olga Selivanova ise Gençlik Stratejik Oturumu'nun ilk kez yapıldığını ve gelenek haline getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu etkinlikler genç çalışanlar ile yönetim arasında, gelişme konusundaki fikirlerin, mevcut sorunların ve çözüm yollarının dile getirildiği bir diyalog ortamı oluşturuyor" dedi. - MERSİN

