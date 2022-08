Genel Müdür Zoteeva: Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız

AKKUYU Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nde çalışan ve yüzde 80'ini Türk vatandaşlarının oluşturduğu geniş Rus-Türk ekibinin ortak çabalarıyla proje hedefine ulaşacaklarını dile getirerek, "Başaracağız ve Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Zoteeva, Akkuyu NGS Projesi'nde görev alan Türk şirketlerine ve Türk çalışanlarına yönelik bir video mesaj yayınladı. Akkuyu sahasında çekilen videoda, proje yönetimi olarak Akkuyu NGS Projesi'nde ana yüklenici görevi yapan Titan2 -IC İçtaş Anonim Şirketi'ni değiştirmeye karar verdiklerini hatırlatan Zoteeva, projede ana yüklenicinin görevlerini yerine getirmesi için Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, Türk Şirketi TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Akkuyu NGS sahasında çalışan tüm Türk yüklenicilerle sözleşme imzalanmaya başladığını kaydeden Zoteeva, "Sahada çalışan Türk yüklenicilerimiz dahil olmak üzere mevcut tüm Türk taşeronlarımızın sözleşmeleri, şu an itibariyle ya yeniden imzalanmış ya da en yakın zamanda yeniden imzalanacaktır. Projedeki tüm Türk taşeronlarımızla görüştük ve hepsi de bizimle çalışmayı kabul etti. Şu andan itibaren daha yoğun çalışmamız gerekecek. Türk yüklenici şirketlerimizle uzun süredir, güvene dayalı doğru bir ilişki sürdürüyoruz. Ben tüm taşeronlarımıza yürekten inanıyorum ve onları her zaman gönülden destekliyorum" diye konuştu'SANTRALİ İNŞA EDENLER BİZİM EN DEĞERLİLERİMİZ'Dünyanın en büyük nükleer inşaat sahası haline geldiklerine dikkat çeken Zoteeva, proje yönetimi olarak Türkiye'nin ilk nükleer santral projesini inşa eden çalışanlara çok değer verdiklerinin altını çizdi. Zoteeva, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nükleer santrali inşa eden insanlar. İnşaatçılar, tesisatçılar ve vinç operatörleri. Beton döken, donatı bağlayan ve kalıp kuran kişiler. Damperli kamyonları kullanan, fabrikalarda çalışan insanlar. İşte bu insanlar; bizim en değerlilerimiz. Sahada çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızın güvenliğinin sağlanması ve onlara karşı yükümlülüklerin koşulsuz olarak yerine getirilmesi bizim teminatımız altındadır. ve onların haklarının asla zarar görmemesi ve korunması konusunun her zaman takibinde olacağız."YERELLEŞTİRME HEDEFİ 6,5 MİLYAR DOLARZoteeva, projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türk vatandaşlarının sayısının artmaya devam edeceğine dikkat çekerek, "Akkuyu NGS projesi katılımcılarının yeniden düzenlenmesi, mevcut çalışma aşamasının dinamikleri ve özellikleri dikkate alınarak yapılmıştır. 4'üncü ünitenin inşasına başlanmasıyla aktif bir aşamaya girilmiştir. Artık sahadaki 4 güç ünitesi de aynı anda inşa edilmektedir. Proje için geliştirilen yerelleştirme yol haritası başarıyla uygulanmaya devam etmektedir. Yerelleştirme hedefinin 6,5 milyar ABD doları civarında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Türk şirketlerine şimdiden yaklaşık 3,2 milyar ABD doları tutarında sipariş verilmiş durumdadır. Projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da artmaya devam etmektedir. Bugün sahada istihdam edilenlerin yüzde 80'inden fazlasını Türk vatandaşları oluşturmaktadır ve bu sayı artmaya devam edecektir. Tüm inşaat ekibine sıkı ve titiz çalışmaları için minnettarız. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz ve projedeki tüm katılımcıların da bu şekilde çalışmaya devam edeceğine güveniyoruz. Başaracağız ve Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız" ifadesini kullandı.