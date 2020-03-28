Akkuyu Nükleer A.Ş. Korona virüsle mücadele önlemlerini arttırıyor - Son Dakika
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Akkuyu Nükleer A.Ş. Korona virüsle mücadele önlemlerini arttırıyor

6 saat önce

Akkuyu Nükleer A.Ş. Korona virüsle mücadele önlemlerini arttırıyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik önleyici tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Korona virüsle mücadele önlemlerini arttırıyor

MERSİN - Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik önleyici tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında şirket bünyesinde düzenli olarak toplantılar gerçekleştiren Salgınla Mücadele Merkezi kurulduğu belirtildi. Merkez tarafından toplantılarda alınan tüm kararların çalışanlara bildirildiği, bu kararların şirketin ilgili tüm birimleri ve yüklenicileri tarafından mutlak surette uygulandığı kaydedildi. NGS inşaat sahasının epidemik güvenliğinin arttırılması amacıyla yüz yüze görüşülerek yapılan toplantılar ve personelin inşaat sahası ile Ankara, Mersin ofisleri arasındaki hareketlerinin de kısıtlandığı ifade edilirken, ayrıca cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun olarak, şirkette tüm toplu etkinliklerin yanı sıra, son derece zaruri olanlar hariç çalışanların iş seyahatlerinin iptal edildiği vurgulandı. Yurtdışı iş seyahatlerinden dönen çalışanların ise mutlaka en az iki hafta süreyle izole edilerek evden çalışmalarının sağlandığı belirtildi. Bunun yanında, şirket temsilcilerinin, çalışanlarda korona virüs ve diğer solunum enfeksiyonlarının belirtilerinin görülmesi durumunda, hızlı müdahalede bulunabilmek amacıyla mülki amirlikler ve resmi sağlık kuruluşları ile sürekli iletişim halinde oldukları kaydedildi.

Şirketin, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer resmi makamlarının tavsiyelerini esas aldığı ifade edilen açıklamada, "Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye'de bu tür önlemler alınması halinde, karantina faaliyetleri de dahil olmak üzere enfeksiyonun yayılmasıyla ilgili mücadeleye yönelik önlemleri artırmaya hazırdır. Akkuyu Nükleer A.Ş., epidemik krizin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk nükleer santralin inşa süreci üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirgemek ve projedeki yükümlülüklerinin hükümetlerarası anlaşmada öngörülen sürelerde tam olarak yerine getirilmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır" denildi.

"Salgına yakalanan kimse yok"

Salgınla Mücadele Merkezi Başkanı, Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, alınan kararlarla ilgili şu bilgileri verdi; "Mevcut koşullarda öncelikli görevimiz, NGS inşaatında yer alan tüm çalışanların sağlığının korunması ve zorlu epidemik durumun projenin gidişatı üzerindeki etkisinin en aza indirgenmesidir. Çalışanların sağlığının korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Ortak kullanım alanları, hizmet araçları, ofis ve üretim tesisleri, işçilerin kaldığı lojmanlar da dahil olmak üzere her yerde önleyici çalışmalar yapıyoruz. Çalışanlarımız, kısıtlayıcı önlemlere anlayışla riayet ederek sorumluluk bilinci içinde pandemiyle mücadeleye katkı sağlıyorlar. Şu anda Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin ve yüklenici kuruluşların çalışanları

arasında 'Kovid-19'a yakalanan hiç kimse bulunmamaktadır. Durumu kontrol altında tutuyoruz. Akkuyu NGS sahasındaki inşaat-montaj işleri, gerekli tüm güvenlik önlemleri dikkate alınarak ve mevcut takvimlere uygun olarak olağan şekilde yürütülmektedir."

Proje kapsamında çalışılan tüm tesislerde alınan tedbirler ise şöyle sıralandı; "Gelişmiş tıbbi gözetim rejimi uygulamaya konulmuş olup, tüm çalışanların mutlak surette ateşi ölçülmekte, herhangi bir soğuk algınlığı belirtisinin olması durumunda eve doktor çağrılması kaydıyla çalışan derhal evine gönderilmektedir. İnşaat sahasında sosyal mesafenin korunması önlemleri kapsamında, servis araçları ile taşınan çalışanların sayısının azaltılması maksadıyla inşaat sahasına getirip götüren ve saha dahilinde servis yapan araç sayıları arttırılmıştır. Yemekhanelerde yemek yiyen çalışan sayısının yoğunluğunun azaltması için yerlerde işaretlemeler yapılmış, sandalye sayısı azaltılmış ve yemekhane çalışma saati uzatılmıştır.Hazır yiyecekler yalnızca bireysel ambalajlarda servis edilmektedir. Yemekhanelerin tüm çalışanları tıbbi maskeler ve eldivenlerle çalışmaktadır. Ofis, üretim ve sosyal alanlarda dezenfektan solüsyonlarla ellerin yıkanması için temassız cihazlar kurulmuştur. Ortak kullanım, yaşam ve ofis alanların da dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Ofis ve üretim alanlarında önleyici tedbirler ve enfeksiyona karşı korunma yolları hakkında bilgilendirici posterler yerleştirilmiştir. İdari İşler Bölümü, İş Sağlığı Güvenliği ve Personel Koruma Birimi gibi Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin ilgili tüm birimleri teyakkuza geçirilmiştir. NGS inşaat sahasında çalışan Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin tüm yüklenicilerine, şirket tarafından uygulamaya koyulan tüm tedbirlerin kendi bünyelerinde de uygulanması için talimat verilmiştir. Akkuyu Nükleer A.Ş. ve tüm yüklenici şirketlerinin çalışanlarından, tatil günleri de dahil olmak üzere sürekli bir şekilde önleyici tedbirlerin uygulanmasından sorumlu bir grup oluşturulmuştur."

Rusya devlet nükleer enerji kuruluşu Rosatom'un, yatırımının bulunduğu tüm ülkelerde 'Kovid-19' salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ve çalışanlarının sağlığını korumak için gerek işletmekte olduğu, gerekse inşa etmekte olduğu nükleer güç tesislerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm önlemleri aldığı vurgulandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Korona virüsle mücadele önlemlerini arttırıyor

Akkuyu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:53 Kaynak: İHA

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