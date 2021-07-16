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Akkuyu Nükleer AŞ Genel Merkezi'nde Leningrad NGS Sanal Tur etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Merkezi'nde Leningrad NGS Sanal Tur etkinliği düzenlendi

16 Temmuz 2021 Cuma 08:46
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Merkezi'nde Leningrad NGS Sanal Tur etkinliği düzenlendi, System.String[]

Nükleer Güç Santrali (NGS) Uzmanı Ruslan Kotykov, Rusya'nın işletme halindeki en büyük santrallerinden Leningrad NGS'nin Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu NGS ile benzer teknolojiye sahip olduğunu belirterek, söz konusu santrallerde katmanlı güvenlik sistemlerinin en...

Nükleer Güç Santrali (NGS) Uzmanı Ruslan Kotykov, Rusya'nın işletme halindeki en büyük santrallerinden Leningrad NGS'nin Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu NGS ile benzer teknolojiye sahip olduğunu belirterek, söz konusu santrallerde katmanlı güvenlik sistemlerinin en uç senaryolara hazırlıklı olduğunu söyledi.

Leningrad NGS'de görev yapan uzman Kotykov, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un koronavirüs salgını nedeniyle Akkuyu Nükleer AŞ'nin Genel Merkezi'nde sanal olarak düzenlediği "Leningrad NGS Turu" etkinliğinde video konferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Leningrad NGS'de güvenlik sistemlerinin yanı sıra rezerv yedek sistemlerin de mevcut olduğunu dile getiren Kotykov, saha şartları göz önünde bulundurularak, detaylı zemin etüt çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Kotykov, siber saldırı durumunda özel geliştirilmiş sistemlerin devreye girdiğini vurgulayarak, "Bu sistemlerin de denetimleri düzenli olarak yapılıyor. Bu denetimlerden bugüne kadar başarıyla geçtik. Katmanlı güvenlik sistemlerimiz en uç senaryolara bile hazırlıklı." açıklamasında bulundu.

Rosatom Halkla ilişkiler Departmanı Müdürü Andrey Alberti de santralin çevreye ve insan sağlığına etkisi için sürekli izleme çalışmaları yapıldığına değinerek, "Toprak, su gibi numuneler alınıp incelemeler yapılıyor. Bölgenin güvenli olduğunun en önemli kanıtı, St. Petersburg'tan yerli turistin tatil için burayı tercih etmesi. St. Petersburg'un günümüzde geldiği gelişmişlik seviyesinin Leningrad NGS olmadan düşünmek zordur." değerlendirmesinde bulundu.

St. Petersburg'un sanayi şehri olmasında Leningrad NGS'nin önemli bir payı olduğuna dikkati çeken Alberti, St. Petersburg'un elektrik ihtiyacının büyük kısmının söz konusu santralden karşılandığını söyledi.

Alberti, St. Petersburg'da yanan iki ampulden birinin Leningrad'ta üretildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu santral, St. Petersburg ekonomisi için önemli bir kaynak. Bu sebeple nükleer enerjiyle ilgili nüfusu bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bilinçlendirme çalışmalarının sonuçlarını her yıl yapılan anketlerle görüyoruz. Son olarak yaptığımız anketler gösteriyor ki, Sosnovy Bor yani nükleer santralin hemen yanında bulunan şehrin nüfusunun yüzde 90'ından fazlası nükleer enerjiye olumlu bakmaktadır. St. Petersburg ve Rusya'nın kuzeybatı bölge halkının yüzde 60'ından fazlası ise nükleer santrallere ve nükleer enerjiye olumlu bakmaktadır."

Sanal turda Leningrad NGS'de eğitime katılan Türk uzmanlar hakkında da bilgi verildi. Buna göre, santralin içinde bulunan eğitim merkezinde Akkuyu NGS'de görev yapan Türk uzmanlara da uygulamalı eğitim veriliyor. Bu kapsamda 2021 yılında 27'si Türk olmak üzere toplam 88 Akkuyu NGS uzmanına eğitim verildi.

Türk uzmanlar, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinde (MEPhI) eğitim görürken, Rus nükleer santrallerinde uygulamalı eğitim alıyorlar. Aynı zamanda Rus nükleer santrallerinde (Leningrad NGS, Novovoronej NGS) uygulamalı staj yapma fırsatına da sahipler.

Rusya'nın Leningrad Bölgesine bağlı Sosnovi Bor şehrinin Finlandiya Körfezi'nde yer alan santral, bulunduğu bölge ile 80 kilometre uzaklıktaki ülkenin en önemli şehirlerinden St. Petersburg'un enerji ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor.

Leningrad NGS toplam 4 bin megavatı aşan kurulu gücüyle 2019'da Rusya'nın elektrik üretimi konusundaki en iyi üç nükleer santrali arasında yer alıyor. Santral, üçü RBMK-1000 tipi reaktör, biri ise Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Akkuyu NGS de dahil olmak üzere farklı ülkelerde gerçekleştirdiği uluslararası projeleri için referans niteliği taşıyan VVER-1200 tipi reaktörden oluşuyor.

Akkuyu NGS'de de kullanılacak VVER-1200 tipi reaktör 3+ nesil olarak ifade ediliyor ve santral içince aktif ve pasif güvenlik sistemlerini birleştirici özelliği bulunuyor.

Leningrad, Nükleer, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu Nükleer AŞ Genel Merkezi'nde Leningrad NGS Sanal Tur etkinliği düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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