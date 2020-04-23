Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zoteeva, mesajında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, güçlü devletin en önemli iki değeri olan bağımsızlık ve genç nesili bir araya getirdiğini belirtti. Çocukların, her milletin geleceği ve temeli olduğunu vurgulayan Zoteeva, "Türkiye'de bu bayram her zaman geniş katılımla, büyük bir önem atfedilerek, büyük bir coşku ve sevgiyle kutlanıyor." ifadesini kullandı.

Bu yıl alışılagelen törenlerin, etkinliklerin, kutlama programlarının düzenlenmeyeceğini, çocukların evde kalmak zorunda olduğunu hatırlatan Zoteeva, şunları kaydetti:

"Ben de bir anneyim ve biz ebeveynler, bugünlerde çocuklarımıza özel önem göstermeli, onların eğitime olan ilgisini sürdürmeli, onlara ilham vermeli, gelişimlerine destek vermeli ve morallerini yüksek tutmalıyız.

Bugün onlar için güvenilir bir destek ve örnek olmak özellikle önem taşıyor. Bir çocuk için en güvenilir koruma; sağlık ve dostane bir ailedir. Çocuklara güzel ve güvenilir bir gelecek sağlamamız gerektiğini de anlıyoruz ve tam da bunun için Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk nükleer santrali inşa ediyoruz. Yeni teknolojiler ve temiz enerji, bu güçlü ülkenin refahı için bir temel teşkil edecek olup bu temeli geliştirecek olanlar henüz kreşe giden ve sıralarda oturan çocuklarımızdır. Onların iyi koşullarda yaşamaları ve öğrenim görmeleri için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Bu zor dönemde inşaat sahasına en yakın konumda bulunan okula destek verme kararı aldık. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını ve Türkiye'nin tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum."