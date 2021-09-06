Akkuyu Nükleer AŞ, Gülnar'daki 3 okulda çocuk şenliği düzenledi - Son Dakika

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından Mersin'in Gülnar ilçesindeki 3 okulda çocuk şenliği organize edildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde şenlik düzenlediği 3 okuldan biri olan Gülnar 100. Yıl İlkokulundaki etkinlikte, özel gösteriler, yarışmalar, atölye çalışmaları ve kukla tiyatro gösterisi gerçekleşti.

Çocukların keyifli anlar yaşadığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, etkinlikteki konuşmasında, öğrencilere başarılar dileyerek, organizasyon için Akkuyu Nükleer AŞ'nin yetkililerine teşekkür etti.

Programa, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da katıldı.