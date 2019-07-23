Son Dakika Haberleri: Akkuyu Nükleer AŞ ile Türk-Rus ortak girişimi arasında sözleşme
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Akkuyu Nükleer AŞ ile Türk-Rus ortak girişimi arasında sözleşme

2 saat önce

Rus firması Konzern Titan-2 AŞ ile Türk firması IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'den oluşan ortak girişim, Akkuyu Nükleer AŞ ile EPC sözleşmesi imzaladı.

Akkuyu Nükleer AŞ ile Türk-Rus ortak girişimi arasında sözleşme, System.String[]
Rus firması Konzern Titan-2 AŞ ile Türk firması IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'den oluşan ortak girişim, Akkuyu Nükleer AŞ ile EPC sözleşmesi imzaladı.
Akkuyu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:27 
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