Akkuyu Nükleer AŞ ile Türk-Rus ortak girişimi arasında sözleşme
2 saat önce
Rus firması Konzern Titan-2 AŞ ile Türk firması IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'den oluşan ortak girişim, Akkuyu Nükleer AŞ ile EPC sözleşmesi imzaladı.
Rus firması Konzern Titan-2 AŞ ile Türk firması IC İçtaş
İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'den oluşan ortak girişim, Akkuyu
Nükleer AŞ ile EPC sözleşmesi imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:27
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