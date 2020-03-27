Akkuyu Nükleer AŞ koronavirüsle mücadele önlemlerini artırıyor - Son Dakika
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Akkuyu Nükleer AŞ koronavirüsle mücadele önlemlerini artırıyor

31 dakika önce

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik önleyici tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ koronavirüsle mücadele önlemlerini artırıyor, System.String[]

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik önleyici tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında şirket bünyesinde "Salgınla Mücadele Merkezi" kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, merkez tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararların çalışanlara bildirildiği, bu kararların şirketin ilgili tüm birimleri ve yüklenicileri tarafından mutlak surette uygulandığına dikkat çekildi.

Şirketin, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer resmi makamların tavsiyelerini esas aldığı vurgulanan açıklamada, "Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye'de bu tür önlemler alınması halinde, karantina faaliyetleri de dahil olmak üzere enfeksiyonun yayılmasıyla ilgili mücadeleye yönelik önlemleri artırmaya hazırdır. Akkuyu Nükleer AŞ epidemik krizin Türkiye'deki ilk nükleer santralin inşa süreci üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirgemek ve projedeki yükümlülüklerinin hükümetler arası anlaşmada öngörülen sürelerde tam olarak yerine getirilmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Salgınla Mücadele Merkezi Başkanı ve Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, şunları kaydetti:

"Mevcut koşullarda öncelikli görevimiz, NGS inşaatında yer alan tüm çalışanların sağlığının korunması ve zorlu epidemik durumun projenin gidişatı üzerindeki etkisinin en aza indirgenmesidir. Çalışanların sağlığının korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Ortak kullanım alanları, hizmet araçları, ofis ve üretim tesisleri, işçilerin kaldığı lojmanlar da dahil olmak üzere her yerde önleyici çalışmalar yapıyoruz. Çalışanlarımız, kısıtlayıcı önlemlere anlayışla riayet ederek sorumluluk bilinci içinde pandemiyle mücadeleye katkı sağlıyorlar. Şu anda Akkuyu Nükleer AŞ'nin ve yüklenici kuruluşların çalışanları arasında Kovid-19'a yakalanan hiç kimse bulunmamaktadır. Durumu kontrol altında tutuyoruz. Akkuyu NGS sahasındaki inşaat-montaj işleri, gerekli tüm güvenlik önlemleri dikkate alınarak ve mevcut takvimlere uygun olarak olağan şekilde yürütülmektedir."

Sahada epidemik güvenliğinin arttırılması amacıyla tedbirler alındı

Açıklamada, inşaat sahasının epidemik güvenliğinin arttırılması amacıyla yüz yüze toplantı ve personelin inşaat sahası ile Ankara ve Mersin ofisleri arasında hareketlerinin kısıtlandığı, toplu etkinliklerin yanı sıra zaruri olanlar hariç çalışanların iş seyahatlerinin iptal edildiği ifade edildi.

Yurtdışı iş seyahatlerinden dönen çalışanların en az iki hafta süreyle izole edilerek evden çalışmaları sağlandığına dikkati çekilen açıklamada, şirket temsilcilerinin çalışanlarda Kovid-19 ve diğer solunum enfeksiyonlarının belirtilerinin görülmesi durumunda hızlı müdahalede bulunabilmek amacıyla mülki amirlikler ve resmi sağlık kuruluşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğu dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, proje kapsamında çalışılan tüm tesislerde alınan tedbirler sıralanarak, şunlar kaydedildi:

"Gelişmiş tıbbi gözetim rejimi uygulamaya konulmuş olup, tüm çalışanların mutlak surette ateşi ölçülmekte, herhangi bir soğuk algınlığı belirtisinin olması durumunda eve doktor çağrılması kaydıyla çalışan derhal evine gönderilmektedir. İnşaat sahasında sosyal mesafenin korunması önlemleri kapsamında, servis araçlarıyla taşınan çalışanların sayısının azaltılması maksadıyla inşaat sahasına getirip götüren ve saha dahilinde servis yapan araç sayıları arttırılmıştır. Yemekhanelerde yemek yiyen çalışan sayısının yoğunluğunun azaltması için yerlerde işaretlemeler yapılmış, sandalye sayısı azaltılmış ve yemekhane çalışma saati uzatılmıştır. Hazır yiyecekler yalnızca bireysel ambalajlarda servis edilmektedir. Yemekhanelerin tüm çalışanları tıbbi maskeler ve eldivenlerle çalışmaktadır. Ofis, üretim ve sosyal alanlarda dezenfektan solüsyonlarla ellerin yıkanması için temassız cihazlar kurulmuştur. Ortak kullanım, yaşam ve ofis alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Ofis ve üretim alanlarında önleyici tedbirler ve enfeksiyona karşı korunma yolları hakkında bilgilendirici posterler yerleştirilmiştir."

Akkuyu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:14 Kaynak: AA

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