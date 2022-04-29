Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'deki ihtiyaç sahiplerine 400 gıda kolisi ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'deki ihtiyaç sahiplerine 400 gıda kolisi ulaştırdı

29.04.2022 15:18
Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'deki ihtiyaç sahiplerine 400 gıda kolisi ulaştırdı

Mersin'de, Akkuyu Nükleer AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine 400 gıda kolisi dağıtıldı.

Mersin'de, Akkuyu Nükleer AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine 400 gıda kolisi dağıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gıda kolileri, belediye ekipleri aracılığıyla Gülnar, Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki ailelere teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, sosyal sorumluluğa önem verdiklerini belirterek, "Projemiz, kentte altyapının gelişmesine, otel ve restoran işletmeciliğinin büyümesine, konut inşaat hızının artmasına ve diğer alanlardaki gelişmelere önemli katkı sağlamaktadır. Burada yaşayan halkın yaşamında aktif rol alıyoruz ve bir dizi sosyal girişimi hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Zoteeva, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladıklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Ramazan Bayramı'nda serin ve yağışlı hava etkili olacak Ramazan Bayramı'nda serin ve yağışlı hava etkili olacak Akkuyu Nükleer A.Ş.'den bayram öncesi gıda kolisi desteği Akkuyu Nükleer A.Ş.'den bayram öncesi gıda kolisi desteği

Ramazan Bayramı, Nükleer, Mersin, Akkuyu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'deki ihtiyaç sahiplerine 400 gıda kolisi ulaştırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
15:09 Ramazan Bayramı'nda şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın! Meteoroloji bölge bölge uyardı
15:01 Otomobilin çarptığı köpek tampona sıkıştı
15:00 MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur, 3. kez kanser olduğunu duyurdu
14:52 Kadir Gecesi'nde Devlet Bahçeli ile görüşen Hakan Ural detayları anlattı
14:40 Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
14:23 İlk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak İyilik dizisinde neler olacak?
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:11 Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenince nasıl bir tepki verecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 15:24:43. #1.13#
SON DAKİKA: Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'deki ihtiyaç sahiplerine 400 gıda kolisi ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement