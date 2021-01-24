Akkuyu Nükleer AŞ: Santralin 100 kilometre yakınında diri fay hattı bulunmuyor - Son Dakika

Akkuyu Nükleer AŞ: Santralin 100 kilometre yakınında diri fay hattı bulunmuyor

24.01.2021 12:13
Akkuyu Nükleer AŞ: Santralin 100 kilometre yakınında diri fay hattı bulunmuyor, System.String[]

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) inşaat sahasının etrafında 100 kilometrelik yarıçaplı alanda herhangi bir diri fay hattı bulunmadığı bildirildi.

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) inşaat sahasının etrafında 100 kilometrelik yarıçaplı alanda herhangi bir diri fay hattı bulunmadığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, nükleer santral inşaatına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla projeyle ilgili doğru bilgilerin paylaşılmasına gerek duyulduğu ifade edildi.

Türkiye'de ayrıntılı diri fay hattı çalışmasının Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu çalışmaya göre Türkiye'de bulunan tüm sismik fay hatları bilinmektedir. Bu çerçevede, Akkuyu sahasının etrafında 100 kilometrelik yarıçaplı alanda herhangi bir diri fay hattı bulunmamaktadır. Ecemiş fay hattı ise ölü fay hattı olup, Akkuyu sahasına 160 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Sismik olayların meydana gelmesi olasılığının çok düşük olmasına rağmen nükleer güç santrali 9 büyüklüğündeki deprem dahil olmak üzere her türlü dış etkilere dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar

Açıklamada, proje tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karbondioksit emisyonu yapmadan enerji üretimi için en verimli enerji kaynağı olan nükleer enerji ile karşılanacağı belirtildi.

Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında Akdeniz foklarına yönelik bir araştırmanın gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Çalışma ÇED raporu ile birlikte ilgili kurumlara sunulmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre projenin Akdeniz Foklarının yaşama ve üreme alanlarında herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Projenin inşaat faaliyetleri süresince deniz ekolojisi izleme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Caretta Caretta deniz kaplumbağaları yumurtalarını Göksu Deltasına bırakmaktadır. Göksu Deltası proje sahasına 36 kilometre uzaklıkta bulunmakta olup, projenin etki alanı dışındadır. Santralin işletme aşamasında ise yine biyolojik izleme sistemi çerçevesinde izleme faaliyetleri devam edecektir."

Açıklamada ayrıca proje kapsamında nükleer santralde üretilecek elektriğin yüzde 50'sinin kilovatsaat başına 12,35 dolar/cent ortalama fiyatla 15 yıl süreyle Elektrik Üretim AŞ'ye satılacağı bilgisi hatırlatıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu Nükleer AŞ: Santralin 100 kilometre yakınında diri fay hattı bulunmuyor - Son Dakika Ekonomi


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