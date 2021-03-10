Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Rus basınında - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni Rus basınında geniş yer buldu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yoluyla katılırken, tören Rus basınında geniş yer buldu.

Rusya'da yayın yapan başta devlet kanalı Vesti başta olmak üzere birçok haber kanalı açılış törenini izleyicilerine aktararak, sık sık nükleer güç santrali hakkında izleyicilerine bilgi aktardı. TASS haber ajansı, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3'ncü Ünitesinin açılışını yaptı" başlığını kullandı. Haberin ayrıntılarında ise Tass, Erdoğan'ın önümüzdeki yıl 4'ncü ünitenin inşaatına başlanacağı bilgisini okuyucularına aktardı. Tass, başka bir haberinde ise Erdoğan'ın açılış töreninde Putin'e hitaben yaptığı konuşmada, Putin ile yakın zamanda yüz yüze görüşme temennisini başlığa çekerek, "Erdoğan yakın zamanda Putin ile birebir görüşmeyi temenni ediyor" ifadelerini yer verdi.

Rusya'nın önemli haber ajanslarından Ria Novosti ise, TASS ile benzer ifadeler kullanarak, "Putin ve Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3'ncü Ünitesinin açılışını yaptı" başlığını kullandı.

Rus İnterfax Ajansı ise, "Türkiye ve Rusya, Akkuyu NGS'nin 3'ncü Ünitesini Temelini Attı" başlığı ile servis ederken, haberin ayrıntılarında Putin ve Erdoğan'ın yakın zamanda birebir olarak görüşme konusunda anlaştığını okuyucularına aktardı.

Moskovsky Komsomolets gazetesi, Putin ve Erdoğan'ın yakın zamanda görüşmek için anlaştıklarını yazarak, haberde Putin'in "Uzun zamandır görüşmedik, en kısa zamanda görüşme dileklerimle" ifadelerini yer verdi.

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant Gazetesi ise, "Putin ve Erdoğan, Akkuyu NGS'nin 3'ncü Ünitesinin açılışını yaptı" başlığını kullanarak, haberin detayında ise Putin ve Erdoğan'ın yakın zamanda yüz yüze görüşmek için aralarında geçen konuşmayı okuyucularına aktardı. - MOSKOVA