Akkuyu Nükleer Güç Santrali İçin Çalışmalar Sürüyor

MERSİN'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in katılımıyla 3 Nisan 2018'de temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası için çalışmalar sürüyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, bir yılda elde edilen sonuçların kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Önümüzde yapılması gereken daha çok iş var. 2019 yılında yapmamız gereken, yüzde 70'i an itibarıyla hazır olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının hazırlanmasını tamamlamak. Kalan yüzde 30'u yıl sonu itibarıyla tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Türkiye ve Rusya ortaklığındaki ilk nükleer güç santrali Akkuyu projesi, iki ülke arasındaki verimli iş birliğinin göstergesi olarak dikkat çekiyor. Santralin birinci ünite reaktör binasının temel plakasının döşenmesine ilişkin çalışmalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik standartları ve Türkiye'nin ulusal standartları ile tam uyumlu olacak şekilde geçen mart ayında tamamlandı. 2018 yılının sonbaharının sonlarına doğru ikinci ünite için sınırlı çalışma izni alınmasının ardından çalışmalara başlandı. Bir sonraki aşamada, projeyi hayata geçiren Akkuyu Nükleer A.Ş., ikinci üniteye inşa izni alarak, temel plakanın döşenmesi için beton atma çalışmalarına başlamayı planlıyor.Bu arada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Doğu Kargo Terminali'nin yapımının tamamlandığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan çalışma izni beklendiği belirtildi. Akkuyu Nükleer A.Ş., üçüncü ünite ile ilgili inşaat izninin ve diğer izinlerin alınması için gerekli belgeleri hazırlayıp, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na sundu.'ÇOK DEĞERLİ SONUÇLAR'Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, bir yılda elde edilen sonuçların kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Önümüzde yapılması gereken daha çok iş var. 2019 yılında yapmamız gereken, yüzde 70'i an itibarıyla hazır olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının hazırlanmasını tamamlamak. Kalan yüzde 30'u yıl sonu itibarıyla tamamlamayı planlıyoruz. 2019 için planlanan çalışmalar arasında, verilen izinler ve onaylar kapsamında birinci ve ikinci ünitelerin teknik ve nükleer altyapıları için gerekli temelin hazırlanması da var. İşlerimizin gittikçe daha büyük bir kısmını sahada bizimle çalışan Türk ortaklarımız vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Aktif çalışmaların başlamasının birinci yılında, birlikte verimli bir şekilde çalışabileceğimizi gösterdik. Rosatom olarak aynı dili konuşabilmenin çok değerli olduğuna ve Akkuyu projesindeki dinamiklerin de bunun göstergesi olduğuna inanıyoruz" dedi.35 TÜRK GENCİ PROJEDE ÇALIŞMAYA BAŞLADIAkkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası sürerken, bu yıl 35 Türk nükleer enerji uzmanı da Akkuyu Nükleer A.Ş.'de çalışmaya başladı. 2018 ilkbaharında birinci ünitenin temeli atılırken, Türk öğrenciler de aynı zamanda, Rus nükleer sektörünün merkezi üniversitesi olan Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI'den mezun olarak, Akkuyu projesine dahil oldu. 2019 yılının Şubat ayında şirket, üniversiteden yeni mezun 53 gence, bu yılın mayıs ayında projeye dahil olmak üzere iş teklifinde bulundu. Halihazırda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında yüzde 90'ı Türk olmak üzere 783 kişi çalışıyor. 2019'un sonunda bu sayının 1500'e çıkarılması hedefleniyor. Santral inşasında faaliyetin en yoğun olmasının beklendiği 2023 ve 2024 yıllarında ise yaklaşık 9 bin kişiye istihdam olanağının sağlanacağı belirtildi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali devreye girdiğinde ise yaklaşık 3500 kişi istihdam edilecek.AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİAkkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesidir ve Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Mayıs 2010'da imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma çerçevesinde yürütülmektedir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin VVER-1200 enerji üniteleri, mevcut bütün gereksinimleri karşılayan ve geliştirilmiş güvenlik sistemlerine sahip en son teknoloji olan '3+' nesil teknolojileri kullanmaktadır. Aynı zamanda, ilk ünitesinin ticari işletmesine 27 Şubat 2017'de başlanan Novovoronej NPP-2 (Rusya, Voronej Bölgesi) projesi referans alınarak geliştirilmiş Rus seri nükleer güç santrali projesidir. İnşaatı tamamlandıktan sonra, kurulu gücü 4800 MW olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali yılda yaklaşık 35 milyar kW/s elektrik üretecektir. Santralin işletme ömrü 60 yıl olup, bu süre 20 yıl daha uzatılabilecektir.Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin çoğunluk hissedarı Rosatom Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu'dur. Proje, yap-sahip ol-işlet (BOO) modeline göre gerçekleştirilmektedir. Uzun vadeli sözleşme kapsamında Akkuyu Nükleer A.Ş., santralin tasarımına, inşasına, işletilmesine ve işletmeden çıkarılmasına ilişkin yükümlülükleri üstlenmiştir. - Mersin