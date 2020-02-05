Akkuyu Nükleer Güç Santrali Medya Bilgilendirme Semineri - Son Dakika

Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumlarıyla İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, "Bizim en önemli görev ve hedefimiz, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin tüm uluslararası ve ulusal güvenlik standartlarına uyularak gerçekleştirilmesi ve işletilmesinin sağlanması." dedi.

Frolov, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin düzenlediği medya bilgilendirme seminerinde, etkinlikte santraldeki gelişmeleri direkt aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Proje sürecinde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basın mensuplarının önemli görevler üstlendiğini belirten Frolov, medyayla işbirliğini her zaman önemsediklerini aktardı.

Frolov, öncelikli görevlerinin santralin güvenli inşası ve işletilmesi olduğuna vurgu yaparak "Bizim en önemli görev ve hedefimiz, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin tüm uluslararası ve ulusal güvenlik standartlarına uyularak gerçekleştirilmesi ve işletilmesinin sağlanması." diye konuştu.

İnsanlara en güvenilir bilgiyi vermek için çalıştıklarını aktaran Frolov, şöyle devam etti:

"Projeyle ilgili konular, özellikle nükleer güvenlik ve teknoloji konuları kamuoyunun farklı kesimlerinde görüşülen, ilgi uyandıran konular. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına basın mensuplarıyla yapıcı görüş alışverişlerinde bulunarak halkı doğru bilgilendirerek, kamuoyunun projeye ilişkin kabul edebilirlik seviyesini yükseltme konusunda büyük ve önemli sorumluluklarımız var."

Frolov, bir gazetecinin Gülnar ilçesinde projeyle ilgili sosyal alan çalışmalarını sorması üzerine "Yaşam alanı olarak tabir edilen tesislerle ilgili yer seçimi konusunda verilmiş bir karar yok. Yaşam alanın yeri konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar sürüyor." ifadesini kullandı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh'nin de katıldığı seminerde, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Doç. Dr. Gökhan Arslan, küresel ısınma, iklim değişikliği ve enerji üretimi konulu sunum yaptı.