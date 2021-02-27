Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin atacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV Moderatörü Helin Aslan'ın sunduğu programa konuk oldu. Program'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgili açıklamalarda bulunan Dönmez "Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin online katılım ile atacak" dedi.

Dönmez, "Fiilen santral faaliyete geçtiğinde 4-5 bin kişiyi orada istihdam ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZI 2023'E YETİŞTİRECEĞİZ"

Öte yandan Bakan Dönmez, "Elektriklerin planlı bakım veya arıza nedeniyle kesik olduğu saatleri o bölgede yaşayan vatandaşlara iletebilmek için SMS kullanımına başlıyoruz" dedi.

"Sakarya gaz sahasında 30 ile 40 arasında kuyu açacağız" diyen bakan, "En az iki boru hattıyla kıyıya getireceğiz. Karadeniz'de bulunan doğalgazı 2023'e yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.