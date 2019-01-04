Akkuyu
Nükleer Santrali'nin Deniz Hidroteknik Yapılarının İnşaatı işini alan Cengiz İnşaat, santral sahası içinde kuracağı beton santralının kapasitesini saatte 90 metreküpten, saatte 160 metreküpe çıkaracak.
7 yıl boyunca çalışacak beton santralı sadece Akkuyu NGS için beton üretecek. 7 yıl sonunda, santral sahasına 3 milyon metreküpten fazla beton dökülmüş olacak. Bu rakam, DSİ tarafından Artvin
'de inşa edilen ve tamamlandığında 270 metre yüksekliği ile Türkiye
'nin en yüksek barajı unvanını kazanacak olan Yusufeli
Barajı'nda kullanılacak beton miktarına yakın.
Cengiz İnşaat, Akkuyu Nükleer Santrali'nin Deniz Hidroteknik Yapılarının İnşaatı projesi kapsamında beton santralı kurmak için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" belgesi almış ve saatte 90 metreküp beton üretim izniyle faaliyete başlamıştı. Şirket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak beton santralının saatte 90 metreküpten, saatte 160 metreküpe çıkarılması için ÇED sürecini başlattı.
Şirket tarafından sunulan ÇED başvuru dosyasında, "Akkuyu NGS Deniz Hidroteknik Yapılarının İnşaatı kapsamında mobilizasyon ve iş kalemleri için gerekli olacak beton malzemesinin temini için ihtiyaç duyulan malzemenin karşılanması amacıyla söz konusu beton santralı kurulup işletilecektir" denildi. Dosyadan edinilen bilgiye göre beton santralında saatte 160 metreküp, günde 1280 metreküp, ayda 35 bin 840 metreküp, yılda 430 bin 80 metreküp beton üretilecek.
Santral 7 yıl boyunca aynı kapasiteyle çalıştığında 3 milyon 10 bin 560 metreküp beton üretmiş olacak ve bu betonun tamamı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Deniz Hidroteknik Yapıları'nda kullanılacak.
The post Akkuyu Nükleer Santral sahasında 7 yılda 3 milyon metreküp beton dökülecek
appeared first on Enerji Enstitüsü
.