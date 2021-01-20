Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada hasar tespit çalışmaları başladı - Son Dakika

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada hasar tespit çalışmaları başladı

Mersin'in Gülnar İlçesine bağlı Büyükeceli Mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında yapılan planlı patlatma çevredeki otel, ev, restoran ve seralarda hasara yol açtı.

Mersin'in Gülnar İlçesine bağlı Büyükeceli Mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında yapılan planlı patlatma çevredeki otel, ev, restoran ve seralarda hasara yol açtı. Akkuyu Güç Santrali bünyesinde çalışanlara konaklama tesisleri yapmak amacıyla Büyükeceli Mahallesinde planlı bir patlama gerçekleştirildi. Büyükeceli Mahallesinde yer alan siteleri etkileyen şiddetli patlama nedeniyle evlerin camları kırılırken büyük korku ve panik yaşandı. Kontrollü patlatma sırasında zarar gören otel, ev, restoran ve seralarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. (Murat Şengi/İHA)

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