Akkuyu Nükleer Santrali işçilerini taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı - Son Dakika
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Akkuyu Nükleer Santrali işçilerini taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

27.02.2022 23:11

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis kaza yaptı. Servis otobüsü karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki işçileri taşıyan servis otobüsünün karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya kara yolunda karşı yönden gelen bir aracın üstünden geçerek kayalıklara devrildi.

Son dakika... Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 21 yaralı

1 ÖLÜ, 21 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin bulunduğu otobüsteki 22 kişi, ambulanslarla ve özel araçlarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye kaldırılan 22 kişiden 1'i hayatını kaybederken, durumu ağır olan 1 kişi Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Mersin-Antalya karayolu tek taraflı uzun süre trafiğe kapandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Akkuyu Nükleer Santrali işçilerini taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı
Akkuyu Nükleer Santrali işçilerini taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı
Akkuyu Nükleer Santrali işçilerini taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı
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Nükleer Güç, Akkuyu, Mersin, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akkuyu Nükleer Santrali işçilerini taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı - Son Dakika


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